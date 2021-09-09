Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamaları için bir müjde daha verdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamaları için bir müjde daha verdi. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, Twitter hesabından atama müjdesini duyuran Erdoğan, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.

    15 bin öğretmen atanacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamaları için bir müjde daha verdi. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, Twitter hesabından atama müjdesini duyuran Erdoğan, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi. Geçtiğimiz hafta da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '2021 Yılı Öğretmen Atama Töreni'nde 20 bin öğretmenin daha ataması gerçekleştirilmişti.

    Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile konuştu. Erdoğan, Afganistan'a insani yardımların ulaştırılması noktasında Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi takdirde zaten üst seviyelere ulaşmış olan göç baskısının daha da artacağını ifade etti.

    ENERJİK TÜRKİYE
    Başkan Erdoğan    , Türkiye'nin HES sayısını 735'e yükselttiğini belirtti. Dünyada ilk 10'a girdiğimizi söyledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Memura-emekliye ek gösterge kazancı
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamaları için bir müjde daha verdi
        SON DAKİKA