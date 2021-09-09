Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamaları için bir müjde daha verdi. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, Twitter hesabından atama müjdesini duyuran Erdoğan, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi. Geçtiğimiz hafta da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '2021 Yılı Öğretmen Atama Töreni'nde 20 bin öğretmenin daha ataması gerçekleştirilmişti.

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile konuştu. Erdoğan, Afganistan'a insani yardımların ulaştırılması noktasında Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi takdirde zaten üst seviyelere ulaşmış olan göç baskısının daha da artacağını ifade etti.

ENERJİK TÜRKİYE

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin HES sayısını 735'e yükselttiğini belirtti. Dünyada ilk 10'a girdiğimizi söyledi.