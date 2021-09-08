CHP'li Tanju Özcan'dan platonik aşkı Şevval Sam'a park ve konser kıyağı!





PARA YAĞDIRDI

Bolu Belediye AK Parti Meclis Üyesi Burak Balaban, CHP'li Bolu Belediyesi'nin park açılışı için yaklaşık 400 bin liraya yakın bir ücret ödediğini, Şevval Sam konseri için ise de aynı şekilde 400 bin liraya yakın bir ücret ödendiğini belirtti. Şevval Sam'ın kendisine bu konser için ne kadar ücret ödendiği ise bir soru işareti. AK Partili Balaban, "Şevval Sam'ın Bolu'yla ne ilgisi var? Parka isminin verilmesini gerektiren ne gibi bir durum var? Bolu kamuoyu bu konuda tepkili" dedi.