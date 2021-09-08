Bugün Safer ayı mı 8 Eylül Çarşamba? 2021 Safer ayı namazı, duası ve ibadetleri! İşte Diyanet'ten Safer ayı hakkında bilgi...

Muharrem ayının 7 Eylül 2021 Salı günü sona ermesiyle vatandaşlar Safer ayı hakkında araştırmalara başladı. Muharrem ayından sonra Safer ayının idrak edildiği biliniyor. Peki Bugün Safer ayı mı 8 Eylül Çarşamba? Safer ayında okunacak dualar ve ibadetler nelerdir? Safer ayı namazı nasıl kılınır? Diyanet 2021 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi açıklandı. Takvime göre, safer ayının idrak edileceği tarih belli oldu. İşte 2021 Safer ayı tarihi ve Diyanet'ten Safer ayı hakkında bilgiler...
BUGÜN SAFER AYI MI 8 EYLÜL ÇARŞAMBA?
Safer ayı bu yıl bu yıl 8 Eylül 2021 tarihinde idrak edilmeye başlanacak.
SAFER AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?
8 Eylül'de başlayan Safer ayı 6 Ekim'de sona erecek. Bu önemli gün toplam 29 gün sürecek.
SAFER AYINDA EDİLECEK DUALAR
Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli olmamakla birlikte Peygamber efendimizin yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca müslümanların bugünde sadaka vermesi ve salavatlar ile meşgul alması iyidir.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)
Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İSLÂM' aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;
1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi
2 Rekât : Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi
3 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi
4 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi
Selam verdikten sonra:
7 defa "Estağfirullah El Azimé
11 defa "Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.
SAFER AYI NEDEN ÖNEMLİ?
Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).