Bugün Safer ayı mı 8 Eylül Çarşamba? 2021 Safer ayı namazı, duası ve ibadetleri! İşte Diyanet'ten Safer ayı hakkında bilgi...

Efendimize safer ayının son çarşambasından sorulunca buyurdular ki: "Mevla Teala Firavun ve kavmini o gün cezalandırmıştır. ve suda boğmuştur. Ad ve Semud kavmini de yine o gün helak etmiştir." diye buyurdu. İbni Abbasın rivayetine göre: Hangi bir millete azap gelirse mutlaka çarşamba günü gelmiştir. Ve dağlar yaratıldığı için çok ağırlık konmuştur. Yalnız senenin içinde bir çarşamba vardır o da senenin bütün günlerinin içinde en çetin en sıkıntılı geçen günü Safer ayının son çarşamba günüdür.

Ferududdin-i Nakşibendi hz. buyuruyor ki: Gökten" üçyüz yirmi bin" senelik bela Safer ayının son çarşamba gecesi yağıyor.