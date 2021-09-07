Safer nedir, ne anlama gelir? Safer ayı için neden bela ayı denir? Safer ayı ibadetleri, zikirleri, namazları, hadisleri ve okunacak dualar!

Müslüman alemi tarafından safer ayı ile ilgili araştırmalar son saatlerde artmaya başladı. Sözlükte 'boş kalmak, boşluk, sararmak' anlamına gelen Safer, kameri takviminin ikinci ayı olarak kabul edilmiştir. İslam alemi bu önemli ayda yapılacak ibadetleri, okunacak duaları ve zikirleri araştırmaya başladı. Müslümanlar için son derece önemli olan bu ayda vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Safer nedir, ne anlama gelmektedir? Safer ayı önemi nedir? İşte Safer ayı ibadetleri, zikirleri, namazları ve okunacak dualar!
SAFER NEDİR, NE ANLAMA GELMEKTEDİR?
Sözlükte "boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk" anlamlarına gelen safer kelimesinin kamerî takvimin ikinci ayına ad olması değişik şekillerde açıklanmıştır. Meşhur yoruma göre, Câhiliye döneminde haram aylardan muharremin ardından Araplar bu ayda savaşa çıkıp evleri boş kaldığı veya saldırdıkları evlerin eşyasını alıp boşalttıkları için böyle adlandırılmıştır. Bazı kaynaklarda, safer adı kelimenin "sararmak" anlamıyla irtibatlandırılarak Câhiliye devrinde insanların yüzlerinin sararmasına yol açan veba salgınının bu aya denk gelmesiyle açıklanır.
Bazılarında ise bu ismin Araplar'ın geçimlerini teminde önemli bir yere sahip olan Yemen'deki Saferiyye adlı panayırla ilişkili olduğu, hatta bu panayırı kaçıranların aç kaldığı belirtilir (başka açıklamalarla birlikte bk. Enîs Ferîha, s. 62-64). İslâmî dönemde uğursuzluk anlamının silinmesi için bu aya "saferü'l-hayr" ya da "saferü'l-muzaffer" denilmiştir. Safer ayı Osmanlı belgelerinde (ص) kısaltmasıyla gösterilmiştir. Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde mûcir, Arab-ı âribe döneminde s̱akīl şeklinde anılan safer ayının İslâm öncesi dönemdeki en meşhur isimlerinden biri nâcirdir. Muhtemelen "şiddetli sıcaklık" anlamındaki necr kökünden gelen bu kelimenin sıcak mevsimlerdeki diğer aylar için de kullanıldığı anlaşılmaktadır (adlandırmaların mevsimle ilişkisi hakkında bk. Cevâd Ali, VIII, 460-462).
SAFER AYINDA YAPILACAK İBADETLER
Diyanet'te yer alan bilgiye göre Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.
Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.