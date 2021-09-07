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    • 07.09.2021 10:12
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    • 07.09.2021 10:26
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    2021-2022 KYK yurt ve burs burs başvurusu yap! YURTKUR kayıt belgeleri ve evraklar! KYK yurt başvuru ekranı!

    gsb.gov.tr: 2021-2022 KYK yurt ve burs burs başvurusu yap detayı milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili milyonlarca öğrenci inceleme yapar iken gözler ileriki resmi bildirime çevrildi. Her geride bıraktığımız gün inceleyen öğrencilerin adedi artarken Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan açıklama bekleniyordu. Bu anlamda son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurtlarına yönelik yeni dönem için başvuruların başladığını açıkladı. Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek. Peki YURTKUR kayıt belgeleri ve evrakları neler? İşte KYK yurt başvuru ekranı!

    takvim.com.tr
    Milyonlar dikkat! Başvurular başladı!

    gsb.gov.tr: KYK başvurularına dair son dakika haberleri yakından takip edilirken öğrenciler çeşitli incelemelerini sürdürüyor. Yeni haftanın ilk gününde KYK başvuruları başladı mı, ne vakit başlayacak sorularına cevap arayan milyonlarca öğrenci ve velisi gözlerini Kredi ve Yurtlar Kurumu'na çevirdi. Başvuru tarihleri ile ilgili bilgi alabilmek isteyen öğrenciler için; KYK yurt ve burs başvuruları 2020-2021 başladı mı, ne vakit? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu. Peki YURTKUR kayıt belgeleri ve evrakları neler? İşte KYK yurt başvuru ekranı!

    KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Kasapoğlu duyurdu

    Son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurtlarına yönelik yeni dönem için başvuruların başladığını açıkladı.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.

    Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.

    10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

    1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

    KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

    Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

    ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

        Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

        Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

        KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştikten sonra sonuçlar da duyurulacak. YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Sonuç tarihi hakkında resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

        BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

        Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız.

        Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız.

        Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, kimlik kartı / nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.

        Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz.

        Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

        KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI

        a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

        b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

        c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

        ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

        d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

        e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

        f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.

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        Haberler Güncel 2021-2022 KYK yurt ve burs burs başvurusu yap! YURTKUR kayıt belgeleri ve evraklar! KYK yurt başvuru ekranı!
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