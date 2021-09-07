Gelinim Mutfakta'da Nilgün Hanım'a ne oldu? 7 Eylül Salı Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA NİLGÜN HANIM'A NE OLDU?

7 Eylül Salı Gelinim Mutfakta programında yine fırtınalar esti. Nilgün Hanım, kaynanalar odasında birden kendinden geçti. Durumu fark edenler telaşla başına geldi. Ciddi bir durum olduğu anlaşılınca da Nilgün Hanım apar topar hastaneye kaldırıldı. Başta gelini Yağnur olmak üzere herkes o anları korku dolu gözlerle izledi.

Nilgün Hanım'ın bayılmadan önce Yaren'in yapıp getirdiği keki yemesinin ardından fenalaşması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Nilgün Hanım'ın kekin içindeki bir malzemeye alerjisi olduğu için bayıldığı yönünde yorumlar yapıldı.

Canlı yayında Yağnur kaynanasının fıstığa alerjisi olduğunu söyledi. Nilgün Hanım'ın sağlık durumu hakkında ise henüz açıklama gelmedi.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU, ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 7 Eylül puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumu günün sonunda belli olduğunda ve günün kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.