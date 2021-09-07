DGS ek tercih var mı? DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak 2021? Ek yerleştirme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

DGS ek tercih süreci için araştırmalar hız kazanmaya başladı. Bugün sona eren DGS tercih başvurularının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk tercihlerde üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih hakkı olup olmadığını öğrenmek istiyor. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, DGS'ye girmiş ve DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Peki, DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercihler nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dikey Geçiş Sınavı'nda ek tercih sürecinin üniversitelerin açılması akabinde gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM'nin herhangi bir açıklama yapması halinde detaylar haberimizde yer alacak.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir.