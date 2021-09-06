Uçağa binerken aşı olmak şart mı? Yurtiçi uçuşlarda PCR testi zorunlu mu? Pegasus, THY uçağa binme şartları...

Koronavirüs önlemleri kapsamında bugün yeni bir döneme geçildi. Aşısız veya aşısı tamamlanammış kişiler için PCR testi zorunluğu hakkında yenia dımlar atılmaya başlandı. 6 Eylül'den itibaren aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu kapsamda en merak edilen konulardan biri de uçak seyahatleri oldu. Peki, uçağa binmek için aşı şart mı? Uçağa binerken PCR testi zorunlu mu olacak? İşte tüm detaylar!
UÇAĞA BİNERKEN AŞI ŞART MI?
Yaklaşık 5,5 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aşı olmayan öğretmen ve üniversite öğrencilerinden PCR testi isteneceğini belirten Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız" şeklinde konuştu.
Yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı yolcuların uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz etmeleri gerekmektedir.
PANDEMİ SÜRECİNDE UÇUŞ BOYUNCA MASKE TAKILMASI ZORUNLU MU?
Maske kullanımı havalimanı içinde olduğu gibi, uçağa girişte ve uçuş boyunca da zorunludur. Sadece cerrahi maskeleri (ventilli maskeler kabul edilmemektedir) kullanabilirsiniz. Tek kullanımlık cerrahi maskelerin 4 saatte bir değiştirilmesi gerektiğinden bu maskeleri kullanan yolcuların yeterli sayıda maskeyi hazır bulundurması gerekecektir.