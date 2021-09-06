Uçağa binerken aşı olmak şart mı? Yurtiçi uçuşlarda PCR testi zorunlu mu? Pegasus, THY uçağa binme şartları...

Koronavirüs önlemleri kapsamında bugün yeni bir döneme geçildi. Aşısız veya aşısı tamamlanammış kişiler için PCR testi zorunluğu hakkında yenia dımlar atılmaya başlandı. 6 Eylül'den itibaren aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu kapsamda en merak edilen konulardan biri de uçak seyahatleri oldu. Peki, uçağa binmek için aşı şart mı? Uçağa binerken PCR testi zorunlu mu olacak? İşte tüm detaylar!