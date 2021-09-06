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    SON DAKİKA: Tepeüstü'nde trafiği kilitleyen kaza!

    Son dakika haberi! İstanbul’da okullarında açılmasıyla birlikte erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Ümraniye'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan servis midibüsü önce alt  geçidin duvarına sonra da önünde seyreden otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tepeüstü’nde trafiği kilitleyen kaza!

    İstanbul'da okullarında açılmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

    ÜMRANİYE'DE FECİ KAZA
    Ümraniye'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan servis midibüsü önce alt geçidin duvarına sonra da önünde seyreden otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.


    Kaza saat 08.00 sıralarında Tepeüstü mevki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolundan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersoy Gökbulak'ın kullandığı 34 LAM 770 plakalı servis midibüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce alt geçidin duvarına daha sonra önünde seyreden 34 VM 1355 plakalı otomobile çarptı.

    Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile servis midibüsünde bulunan 4 yolcu yaralandı.



        BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
        Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, otomobilde bulunan yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Servis midibüsünde bulunan yolcuların büyük korku ve panik yaşadığı gözlendi.

        Kazada otomobil hurdaya dönerken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Midibüs de bulunan Fatma Tuna, "Önce kaymaya başladı midibüs.

        Sonra sağa sola çarptıktan sonra otomobile çarptı .Direksiyon hakimiyetini kaybetti sürücü." diye konuştu. Ahmet Yıldız isimli yolcu ise "Yağmurdan dolayı araca çarptık " diye konuştu.


            Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.


            Oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi. Okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden araç sürücüleri yollara döküldü.



            DURMA NOKTASINA GELDİ
            Sabah saatlerinde etkili olan yağışlarla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki her iki istikamette de trafik yer yer durma noktasına geldi.

                İBB trafik haritasına göre saat 07.48 itibariyle yoğunluk yüzde 58 olarak ölçüldü.

                Trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

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