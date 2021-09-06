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    • 06.09.2021 09:47
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    PCR testi fiyatı ne kadar 2021? PCR testi nedir, nerede yapılır, sonuç ne zaman çıkar?

    Gündemde yoğun bir şekilde PCR testi fiyatı ne kadar 2021? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Bugün 6 Eylül ve okullarda yüzyüze eğitim başlarken aşı olmayan vatandaşlara da bazı kısıtlamalar başladı. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı’nın ardından aşılarını olmayan vatandaşların belirli durumlarda haftalık PCR testi yaptırmaları zorunluluğu getirildi. Peki PCR testi nedir, nerede yapılır, sonuç ne zaman çıkar?

    takvim.com.tr
    PCR testi fiyatı ne kadar 2021?

    PCR testi fiyatı ne kadar 2021? PCR testi nedir, nerede yapılır, sonuç ne zaman çıkar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 6 Eylül yani bugün itibariyle koronavirüs aşısının ısrarla yaptırmayan vatandaşların belirli durumlarda PCR testi yaptırması zorunlu olacak. Peki nerelerde istenecek? İşte detaylar...

    İŞÇİLERE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI!

    Uygulama 6 Eylül'de başlıyor. Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:

    "Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Kovid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir. Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır."

    Genelgede, başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının isteneceği, PCR testi sonuçlarının okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı belirtildi.

    Yayınlanan genelgede ayrıca şu ifadelere yer verildi; 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

    PCR TESTİ FİYATI NE KADAR 2021?

    PCR testi Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen tüm sağlık kurumlarında yapılabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Eylül itibariyle zorunlu tutulacak PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını belirtti. Özel hastanelerde yaptıranlar ise ücret ödeyecek.

        PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

        PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir.

        Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.

        PCR testinin adı son dönemlerde Covid 19 yani koronavirüsün taranması için duyuldu. Ancak bu test sadece koronavirüste değil, vücuttaki pek çok virüs, parazit, mikrop ya da bakterinin tespitinde, genetik sorunlarda, babalık testlerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

        "ÇOCUKLARIMIZ KADAR HASSAS OLALIM"

        Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 19.391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde ÇOCUKLARIMIZ KADAR HASSAS olalım." ifadelerini kullandı.
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