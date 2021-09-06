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    KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? Ara sınıflara KYK yurdu çıkar mı?

    KYK yurt başvuruları 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başladı. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala KYK yurt başvurularu hakkında öğrenciler araştırmalara başladı. Farklı şehirlerde eğitim görecek olan öğrenciler tarafından yurt başvuruları bugün itibariyle alınmaya başladı. Başvursunu yapan öğrenciler şimdiden yurt başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021- 2022 KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

    Eylül ayının yaşandığı şu günlerde üniversitelerin açılmasına az bir süre kala KYK yurt başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. KYK yurt başvuruları bugünden itibaren alınmaya başlandı ve öğrenciler dört gözle sonuçların ne zaman açıklanacağını merak edip araşrtırıyor. Bu bağlamda öğrenciler tarafından, 'KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021- 2022 KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor?' sorularının yanıtını arıyor. İşte tüm detaylar!

    KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştikten sonra sonuçlar da duyurulacak. YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Sonuç tarihi hakkında resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

    KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladı. Başvurular 6 Eylül'de başlayıp 12 Eylül'de sona erecek.

    KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

        BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

        Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız.

        Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız.

        Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, kimlik kartı / nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.

        Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz.

        Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

        KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI

        a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

        b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

        c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

        ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

        d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

        e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

        f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

        g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.
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        Haberler Güncel KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? Ara sınıflara KYK yurdu çıkar mı?
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