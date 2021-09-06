KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? Ara sınıflara KYK yurdu çıkar mı?

Eylül ayının yaşandığı şu günlerde üniversitelerin açılmasına az bir süre kala KYK yurt başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. KYK yurt başvuruları bugünden itibaren alınmaya başlandı ve öğrenciler dört gözle sonuçların ne zaman açıklanacağını merak edip araşrtırıyor. Bu bağlamda öğrenciler tarafından, 'KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021- 2022 KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor?' sorularının yanıtını arıyor. İşte tüm detaylar!
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştikten sonra sonuçlar da duyurulacak. YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Sonuç tarihi hakkında resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladı. Başvurular 6 Eylül'de başlayıp 12 Eylül'de sona erecek.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.