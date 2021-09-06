GSB son dakika: KYK yurt başvuruları başladı mı? YURTKUR kayıtları nasıl yapılır? KYK yurt başvuru ekranı 2021!

2021 KYK yurt başvuru ekranı erişime açıldı mı? KYK yurt başvurusu başladı mı? Türkiye'nin her yerinde KYK yurtlarında her yıl yüzbinlerce öğrenci konaklayabiliyor. Öğrenciler, huzurlu ve güvenli bir şekilde konaklama imkanı yakalıyor. Bu yılın yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler KYK yurt başvurularına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK başvuruları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki; KYK yurt başvurusu başladı mı? İşte; 2021 KYK yurt başvuru ekranı!
KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.
Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.