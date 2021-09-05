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    • 05.09.2021 13:21
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    PYBS İOKBS 2021 bursluluk sınavı (5,6,7,8,9,10,11.sınıf) taban puanı kaç? İOKBS (PYBS) bursluluk sınavı kaç net ve puanla kazanılır?

    PYBS bursluluk sınavının kaç puanla kazanılacağı sınava katılan binlerce öğrenci doğrultusundan merak edilip araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı doğrultusundan yapılan İOKBS bursluluk sınavını kazanmak amacıyla lüzumlu olan puan ve net ile ilgili öğrenciler lüzumlu verileri öğrenmeye çalışıyor. Bu sınavda aile içerisinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üstünde ise sınava girseniz de burs imkanından yararlanılamıyor. Peki, PYBS (bursluluk) kaç puanla kazanılır? PYBS İOKBS 2021 bursluluk sınavı (5,6,7,8,9,10,11.sınıf) taban puanı kaç? İşte bütün merak edilen detaylar...

    takvim.com.tr
    PYBS İOKBS 2021 bursluluk sınavı 5,6,7,8,9,10,11.sınıf taban puanı kaç?

    İOKBS Bursluluk sınavını kazanma yolları öğrenciler doğrultusundan araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 Eylül 2021 tarihinde MEB doğrultusundan yapılan İOKBS (PYBS) sınavı amacıyla puan hesaplama yapan öğrenciler sınıflarına göre taban puanlarının kaç olduğunu merak edip araştırıyor. Sınavda başarılı olmak amacıyla ter döken binlerce öğrenci bursluluk sınavının kaç puanla kazanıldığını sorgulamaya başladı. 5,6,7,8,9,10,11. sınıfların katılıdığı sınavda adaylar mesul oldukları alanlardan soruları yanıtlayacaklar. Peki, PYBS (bursluluk) kaç puanla kazanılır? PYBS İOKBS 2021 bursluluk sınavı (5,6,7,8,9,10,11.sınıf) taban puanı kaç? İşte bütün merak edilen detaylar...

    BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

    Bursluluk sınavı taban puanları her yıl farklılık gösterse de ortalama olarak lüzum puanlar şu şekildedir:

    Diğer kontenjanı amacıyla 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72'dir

    Öğretmen çocukları amacıyla 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155'tir

    Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet doğrultusundan korunun çocuklar amacıyla en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879'tur

    2021 yılsi amacıyla en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.

    BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav neticeleri 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

    Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine ya da öğrenciye imza karşılığı verecek.

    BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

    Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

        BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

        a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

        d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

        ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

        İOKBS BURSLULUK SINAVI HAKKINDA!

        Milli Eğitim Bakanlığı doğrultusundan her sene düzenlenen bursluluk imtihanına katılım gerçekleştirmeyi planlayan binlerce öğrenci ve aileleri, bakanlığın imtihan tarihine odaklandı. Ortaokul ve lise öğrenimleri süresince parasal destek alabilmek isteyen öğrenciler, ertelenen imtihanın tarihi ve hususları netleşti.

        Türkiye'de Bursluluk imtihanları bilhassa çoğu düşük gelirli ailenin çocuklarını daha iyi okullarda okutabilme adına bir umut ışığı olarak görülmektedir. Bu burs dağıtımlarında burs müracaatı yapan öğrencinin ya da öğrencilerin evlerindeki şahıs başına düşen gelir hesaplanması asıl mevzudur. Eğer ki bu araştırmada şahıs başına düşen parasal gelir tespit edilen oranın altında kalırsa o öğrenciye burs verilir.

        İOKBS olarak da tanınan Bursluluk imtihanı, lise civarına gelen kadar çoğu sınıf seviyesi amacıyla geçerli olmaktadır. Bursluluk imtihanına katılabilmek adına her sene bir puan belirlenmektedir. Bu puanlar imtihana katılan öğrencilerin sağladıkları başarı seviyesine göre değişmektedir.
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