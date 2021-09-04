İOKBS (PYBS) bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak? meb.gov.tr: Bursluluk sınavı İOKBS soru ve cevapları yayınlandı mı 2021?

İOKBS bursluluk sınavına katılan binlerce öğrenci ve velileri büyük bir heyecanla gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Ekonomik durumu yetersiz olan öğrencileri desteklemek adına MEB tarafından her sene düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim (İOKBS) sınavına 5,6,7,8,9,10,11. sınıflar katılım sağlıyor. 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarhihe odaklanmış durumda. MEB tarafından yapılan açıklama sonrası sınav sonuç tarihi belli oldu. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Bursluluk sınavı İOKBS soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar!
2021 İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI
Bursluluk sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde haberimizin içinde yer alacaktır.