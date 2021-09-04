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    • 04.09.2021 22:39
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    İOKBS (PYBS) bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak? meb.gov.tr: Bursluluk sınavı İOKBS soru ve cevapları yayınlandı mı 2021?

    5 Eylül 2021 Pazar günü MEB tarafından gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavına katılan adaylar tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilmeye başlandı. On binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sınavın ardından 'İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aranıyor. Sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Burs imkanından faydalanmak için sınava katılan öğrencilerin sonuç tarihi hakkında MEB tarafından son dakika duyuru yayınlandı. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Bursluluk sınavı İOKBS soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    İOKBS PYBS bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

    İOKBS bursluluk sınavına katılan binlerce öğrenci ve velileri büyük bir heyecanla gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Ekonomik durumu yetersiz olan öğrencileri desteklemek adına MEB tarafından her sene düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim (İOKBS) sınavına 5,6,7,8,9,10,11. sınıflar katılım sağlıyor. 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarhihe odaklanmış durumda. MEB tarafından yapılan açıklama sonrası sınav sonuç tarihi belli oldu. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Bursluluk sınavı İOKBS soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar!

    2021 İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

    İOKBS SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

    Bursluluk sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde haberimizin içinde yer alacaktır.

        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekildedir:

        2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerimizin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.

        2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına kurumun resmi internet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Sınava girecek 5,6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

        Sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

        Sınava girecek olan hazırlık sınıfı (8. sınıf müfredat programı esas alınacak) öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

        Sınava girecek 9, 10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Kimya, Fizik, Biyoloji) ve Sosyal Bilimlerden (Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

        BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

        Bursluluk sınavı taban puanları her sene değişiklik gösterse de ortalama olarak gerek puanlar şu şekildedir:

        Diğer kontenjanı için 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72'dir

        Öğretmen çocukları için 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155'tir

        Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet tarafından korunun çocuklar için en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879'tur

        2021 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.
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        Haberler Güncel İOKBS (PYBS) bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak? meb.gov.tr: Bursluluk sınavı İOKBS soru ve cevapları yayınlandı mı 2021?
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