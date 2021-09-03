MasterChef Dana Rosto tarifi! Dana Rosto nasıl yapılır, malzemeleri neler? sorularının yanıtları MasterChef yarışmacındaki menü açıklanır açıklanmaz yoğun olarak araştırılmaya başlandı.

DANA ROSTO MALZEMELER

800 gram dana nuar (yağsız ve sinirsiz dana but eti)

1 baş sarımsak

1 çay kaşığı ince çekilmiş deniz tuzu

1/2 tatlı kaşığı tane karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

2 adet orta boy havuç

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı tereyağı

4 adet orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı un

2 su bardağı sıcak su

DANA ROSTO NASIL YAPILIR?

Ete lezzet katacak sarımsakların kabuklarını tek tek ayıklayın. Keskin bir bıçak ucu yardımıyla etin üzerine küçük boşluklar açın.

Bütün sarımsakları arzuya göre tane karabiberler ile birlikte bu boşluklara yerleştirin.

Etin üzerine ince çekilmiş deniz tuzu ve taze çekilmiş tane karabiber serpiştirin. Ayçiçek yağını döküm bir tavada kızdırın.

Dana nuarı ateşe alıp aralarda kızartma çatalıyla çevirerek yüksek ateşte mühürleyin. Üzerine kekik serpip mühürleme işleminin sonuna doğru elma sirkesini ekleyin.

Havuçların kabuklarını soyun. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanları ince piyazlık şeklinde doğrayın.

Tereyağını ayrı bir tavada eritin. Doğranmış kuru soğanları hafif bir renk alana kadar soteleyin. Unu katıp renk alan soğanlarla birlikte kavurun.

Döküm tavada kızarttığınız et ve bıraktığı yağı kavrulmuş soğanlara ekleyin. Sıcak su ve havuçları ekleyip et yumuşayana kadar yaklaşık 60 dakika pişirin.

Yumuşayan ve neredeyse suyunu çeken eti ısıya dayanıklı bir fırın kabına alın. Havuçları ekleyin. Lezzet vermesi için eklenen ve püre kıvamına gelen soğanları etin üzerine yayın. Kalan suyu ekleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika daha etin üzeri renk alana kadar pişirme işlemini sürdürün.

Fırından çıkan sıcak rostoyu dilimledikten sonra arzuya göre patates püresi eşliğinde servis edin.