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    e-Devlet Milli Eğitim sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama ekranı 2021! Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları 2021! 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırmalar son saatlerde hız kazanmaya başladı. 29 Ağustos tarihinde alınmaya başlayan sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları 2 Eylül'de sona ermişti. Binlerce öğretmen sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı ve tercih sonuçları için beklenen gün geldi çattı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında, Şırnak'taki öğretmen açığının göz önünde bulundurulduğunu, bu nedenle 20 bin sözleşmeli öğretmenin yüzde 10'unun Şırnak'ta görevlendirileceğini bildirdi. Peki, 20 bin öğretmen atama sonuçları nereden bakılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    e-Devlet Milli Eğitim sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama ekranı 2021!

    Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç ekranı 2021! 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? Sorusu atama tercih başvurusunda bulunan öğretmenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. 81 il genelinde yapılacak sözleşmeli öğretmenlik atamaları hakkında meraklı bekleyiş sona erdi. Tercih başvuruları 2 Eylül'de sona erdi. Peki, 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar!

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih sürecinin detayları belli oldu. Öğretmen adayları, 2 Eylül'e kadar tercihlerini yapabilecek. Sonuçlar ise 3 Eylül'de açıklanacak.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), daha önce 1-6 Eylül olarak belirlenen tercih takviminde değişikliğe gitmişti.

    Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 3 Eylül'de başlıyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

    Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021'de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021'de sonuçlandırılacaktır." bilgisi verildi. Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi.

        MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI!

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda uyum haftasının başlaması dolayısıyla Şırnak'ta okul açılışına katıldı. Bakan Özer, "3 Eylül'de 20 bin öğretmenin 81 ilde okullara atamasını yapacağız. Şırnak'taki öğretmen ihtiyacını göze alarak bu 20 bin öğretmenin yüzde 10'unu yani 2 binini Şırnak'a veriyoruz" dedi.
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        Haberler Güncel e-Devlet Milli Eğitim sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama ekranı 2021! Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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