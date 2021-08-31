Ferhan Şensoy eşi çocukları kimdir? Ferhan Şensoy eski eşi Derya Baykal kimdir?

Ferhan Şensoy eski eşi Derya Baykal kimdir? Ferhan Şensoy eşi çocukları kimdir? Usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü Türk tiyatro camiasını yasa boğarken Ferhan Şensoy eski eşi Derya Baykal kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki; Ferhan Şensoy eşi çocukları kimdir? İşte Şensoy'un özel hayatı hakkında merak edilen bilgiler!
"BABAM UÇTU GÖKLERE"
"Eski eşi Derya Baykal'dan iki kızı olan Ferhan Şensoy için başsağlığı mesajları yayınlandı. Şensoy'un hamileliğinin son aylarında olan kızı Müjgan Ferhan Şensoy da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Ortaoyuncular hesabının vefat mesajını alıntılayan Müjgan Şensoy, "Babam uçtu göklere..." notunu düştü.
Şensoy'un diğer kızı Derya Şensoy ise sosyal medya hesabından "Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım" açıklamasını yaptı.