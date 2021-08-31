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    Ferhan Şensoy eşi çocukları kimdir? Ferhan Şensoy eski eşi Derya Baykal kimdir?

    Ferhan Şensoy eşi çocukları kimdir? Türk tiyatrosunun usta isimlerinden birisi olan Ferhan Şensoy’un ölümü sevenlerini ve tiyatro camiasını yasa boğdu. Bu gelişmenin ardından Ferhan Şensoy eşi çocukları kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ferhan Şensoy eski eşi Derya Baykal kimdir? Şensoy, 1988 yılında evlendiği Derya Baykal ile 2004 yılında boşanmış ve iki kız çocuğu olmuştu.

    takvim.com.tr
    Ferhan Şensoy eşi çocukları kimdir? Ferhan Şensoy eski eşi Derya Baykal kimdir?

    Ferhan Şensoy eski eşi Derya Baykal kimdir? Ferhan Şensoy eşi çocukları kimdir? Usta tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü Türk tiyatro camiasını yasa boğarken Ferhan Şensoy eski eşi Derya Baykal kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki; Ferhan Şensoy eşi çocukları kimdir? İşte Şensoy'un özel hayatı hakkında merak edilen bilgiler!

    "BABAM UÇTU GÖKLERE"

    "Eski eşi Derya Baykal'dan iki kızı olan Ferhan Şensoy için başsağlığı mesajları yayınlandı. Şensoy'un hamileliğinin son aylarında olan kızı Müjgan Ferhan Şensoy da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Ortaoyuncular hesabının vefat mesajını alıntılayan Müjgan Şensoy, "Babam uçtu göklere..." notunu düştü.

    Şensoy'un diğer kızı Derya Şensoy ise sosyal medya hesabından "Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım" açıklamasını yaptı.

        ESKİ EŞİNDEN PAYLAŞIM!

        Şensoy'un eski eşi Derya Baykal, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve Şensoy'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

        FERHAN ŞENSOY ESKİ EŞİ DERYA BAYKAL KİMDİR?

        Ankara'da Konservatuvarda öğrenciyken TRT Ankara Radyosu'nda çocuk saati ve radyo tiyatrosunda programlar yaptı.
        1975 yılında Ankara Radyo Televizyon'undaki eğitimini tamamladı, ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi. "Küçük Esma Sultan" oyunuyla Devlet Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 9 yıl çalıştı.

        1981 yılında Spiker Orhan Ertanhan ile ikinci evliliğini yapınca, devlet tiyatrosundan ayrılarak özel tiyatrolarda çalışmaya başladı.

        1981 yılında Adana Devlet Tiyatrosunda oynadığı RITA adlı oyundaki RITA rolüyle "Sanat Kurumu Yılın Sanatçı" ödülünü aldı. 1994 yılında Ferhan Şensoy'un yazdığı tek kişilik "Şu Gogol Delisi" adlı oyundaki rolü ile Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

        1986 yılında "Ortaoyuncular" tiyatro gurubuna katıldığında "Muzır" Müzikalinde oynadı. Uzun yıllar Ortaoyuncular'la çalıştı. Bu arada 1988 yılında Ferhan Şensoy ile evlendi. 2004 yılında boşanınca da Ortaoyuncular'dan ayrıldı.

        Televizyonda, Adile Naşit'ten sonra 'Masalcı Abla' olarak çalıştı. TV sunuculuğu, dublaj yaptı. Birçok TV dizisinde yer aldı. Bu çalışmalarından ötürü, yılın seslendirme sanatçısı, yılın sunucusu, yılın en iyi dublaj sanatçısı olarak değişik ödüller aldı.

        Derya Baykal, el işleri hakkında yaptığı televizyon programı ile tanındı.

        FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

        Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951'de Çarşamba, Samsun'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu olan usta isim Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edindi. Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunu olan Şensoy, Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti. Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi'nden mezun oldu.

        1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla 1975'te En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Yine Montreal'de Theatre De Quatre - Sous'da da, yönetmenliğini yaptığı, Harem Qui Rit isimli müzikalde oynadı. Aynı yıl Türkiye'ye döndü.

            Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan Şensoy, yine 1976 senesi içinde, TRT'ye ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çeşitli skeçler yazdı. Stardust Gece Kulübü'nde, yazdığı Dedikodu Şov isimli bir kabare gösterisini, Adile Naşit, Perran Kutman, Pakize Suda, Sevda Karaca ve İstanbul Gelişim Orkestrası'yla sahneleyen Şensoy, aynı kulüpte, Arda Uskan'ın yazıp, Fuat Güner'in müziklerini yaptığı Kukla ve Kuklacı Kabare gösterilerinde rol aldı.

            1978'de, ilk kitabı Kazancı Yokuşu'nun yayınlanmasının ardından, yönetmenliğini Temel Gürsu'nun yaptığı Kızını Dövmeyen Dizini Döver ile ilk kez bir film çalışması yapan Şensoy, aynı yıl Mete İnselel ile Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu'nu kurdu ve kendi eseri olan, İdi Amin Avantadan Lavanta oyununda rol aldı ve yönetmenlik yaptı. Onlara ödül alan sanatçı aynı zamanda çok sayıda kitap kaleme aldı. Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de yer aldı. 1988'de Derya Baykal ile evlenen Şensoy 2004 yılında boşandı. Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy adlı iki kızı oldu.
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