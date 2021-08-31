Büyük Türkiye'nin ekonomideki yeni stratejisi küresel rakipleri üzecek

Uzun süredir kriz içinde olan küresel sistem dönüşüyor. Türkiye ise dolaylı ve doğrudan etki ettiği coğrafyasında dinamik stratejiler üreterek yeni sistemde kendisini güçlü konumlandırdı. İç ve dış tehditleri azami dirençle savuran Başkan Erdoğan ve ekonomi kurmayları büyük zorluklarla elde ettiği mevcut hegemonyasını diri tutmak için ekonomik kaldıraca ihtiyaç duyuyor.
Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun "Ekonomide İnce Ayar Zamanı..." başlıklı yazısı şöyle:
"Şu Türkiye tablosuna dikkat edelim...
Afganistan gibi kaotik bir ülkeden 24 saat içinde vatandaşlarını, 48 saat içinde askerlerini tahliye edebiliyor. Ki pek çok büyük devletin hâlâ tamamlayabildiği bir operasyon değil bu.
Milli savunma doktrinlerinde yapısal değişikliği gerektiren İHA ve SİHA teknolojisi ile ezber bozuyor.
Yangın, sel felaketi, deprem... Birbiri ardına gelen doğal afetlere anında müdahale ediyor, ilk dakikadan itibaren yaraları sarıyor ve bir yıl içinde vatandaşının iskân dahil temel ihtiyaçlarını gideriyor.