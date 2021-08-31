Büyük Türkiye'nin ekonomideki yeni stratejisi küresel rakipleri üzecek

Benzeri durum, imalat sanayindeki tedarik zinciriyle de yakından ilgili. Pandemi şartlarında üretimini kısan veya yurtdışından hammadde teminini erteleyen bir dizi sektörde konjonktürel tıkanıklıklar gözleniyor. Yeni siparişler ve yeni üretimler ister istemez "yenilenen fiyatlar!" üzerinden şekilleniyor. Haliyle zincirleme etki ile her bir üretici veya esnaf, artırılmış maliyetleri nihai kullanıcıya kadar yansıtıyor. Arada fırsatçılar da sahne alıyor.

Özetle...