Ağustos ayının ortalarında Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama ile ilgili yeni kararlar alındı. 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekileri ilgilendiren karar duyurulmuştu. Peki, aşı yaşı kaça indi, kaça düştü? Aşı sırası kimde? 15 yaş altı aşı ne zaman başlayacak? İşte merak edilen gelişmeler...
AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?
15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımlandı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi.
İşte koronavirüs vakalarında son durum;
31 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 106 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,75 olarak gerçekleşti.