Adli tatil bitti mi? 2021 adli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemeler açılıyor mu?

Adli tatil bitti mi? 2021 adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil döneminde tutuklusu bulunan ve acil nitelik taşıyan davaların dışında diğer davaların görülmesine ara verilmişti. Tatilin ne zaman sona ereceği merak edilen bilgilerden birisi olmuştu. Peki; 2021 adli tatil bitti mi? Adli tatil ne zaman bitiyor?
ADLİ TATİL BİTTİ Mİ?
Yarın başlayacak yeni adli yıl dolayısıyla Yargıtay'ın yeni binasında tören düzenlenecek.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.
Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtay'da da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.
Adli tatilin sona ermesinin ardından 2021-2022 adli yılı yarın (1 Eylül) günü törenle başlayacak.
YENİ HİZMET BİNASININ AÇILIŞI OLACAK
Yargıtay Başkanlığınca yeni adli yıl dolayısıyla yarın 2021-2022 adli yıl açılış töreni düzenlenecek. Yargıtay Başkanlığının yapımı tamamlanan yeni hizmet binasının açılışının da yapılacağı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Törende, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu birer konuşma yapacak.
ADLİ TATİL SÜRESİ
Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Kanun No:6100)
MADDE 102 – (1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuzbir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar."
MADDE 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.