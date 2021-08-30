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    C.1.2 nedir? C.1.2 varyantı | Güney Afrika varyantı belirtileri nedir, nasıl bulaşır?

    C.1.2 varyantı nedir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Tüm dünyada devam eden koronavirüs salgını mutasyona uğramaya devam ediyor. Delta varyantın ardından bilim insanları yeni bir mutasyon daha tespit ettiğini duyurdu. C.1.2 isimli Güney Afrika varyantının İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre gibi ülkelere sıçradığı tespit edildi. Bilim insanları, C.1.2 varyantının Covid-19'dan çok daha fazla değişime uğradığına dikkat çekti. Peki, C.1.2 nedir? C.1.2 varyantı / Güney Afrika varyantı nedir? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    C.1.2 nedir? C.1.2 varyantı | Güney Afrika varyantı belirtileri nedir, nasıl bulaşır?

    C.1.2 varyantı nedir? Sorusu salgın gündeminde en merak edilen konular arasında yer aldı. Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını her geçen gün mutasyona uğramaya devam ediyor. Delta varyantının ardından bilim insanları C.1.2 isimli yeni bir mutasyon daha tespit edildiğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, C.1.2 nedir? C.1.2 varyantı / Güney Afrika varyantı nedir, hangi ülkelerde görüldü? Sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar!

    C.1.2 VARYANTI, GÜNEY AFRİKA VARYANTI NEDİR?

    Güney Afrika'nın yanı sıra İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre gibi ülkelerde de bu varyantın görüldüğü belirtildi. Bilim insanların virüsün yayılma hızını da izlerken aylık olarak C.1.2 varyantının aynı Beta ve Delta varyantları gibi hareket ettiğinin altını çizdi.

    ÇOK DAHA HIZLI YAYILIYOR

    Henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmada C.1.2 dizilimindeki mutasyon hızının yılda 4.18 olduğu ve bunun da şu an insanların hayatını tehdit eden diğer varyantlardan çok daha hızlı olduğu belirtildi. Bilim insanları, bu hızlı mutasyonun Alpha, Beta ve Gama varyantlarında da görüldüğünü belirtti.

        Tespit edilen C.1.2 varyantının yarısından fazlasının 14 mutasyon geçirdiğini aktaran uzmanlar, "Bu varyantın yaratacağı etkiyi görmek için daha çok çalışmak gerek. Bu varyantın Delta varyantına karşı baskın olup olmayacağını görmek için çalışmaları artırmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
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