30 Ağustos Pazartesi Müge Anlı izleme linki! ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle

MÜGE ANLI EVLİ Mİ? ÇOCUĞU VAR MI?

Müge Anlı bir kez evlenmişti. 1993 yılında Burhan Akdağ ile hayatını birleştiren Anlı 2008 yılında ise eşinden boşanmıştır. Anlı'nın bir kızı bulunmaktadır. Burhan Akdağ ile evliliğinden 2002 yılında Lidya Müge dünyaya gelmiştir. Müge Anlı'nın basından uzak tuttuğu kızı Lidya Müge Akdağ, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gönderdiği mektupla konuşulmuştu. Kızından gelen mektupla duygusal anlar yaşayan Müge Anlı, ''Ben böyle bir çocuk yetiştirdiğim için rabbime şükrediyorum'' açıklamasında bulunmuştu.