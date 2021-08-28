"Otuz Beş Yaş" şiirinin şairi Cahit Sıtkı Tarancı kaç yaşında vefat etmiştir? Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan soruların yanıtları merak ediliyor. ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta yarışmacılar büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Yarışmada çıkan sorular ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki;"Otuz Beş Yaş" şiirinin şairi Cahit Sıtkı Tarancı kaç yaşında vefat etmiştir?

Soru: "Otuz Beş Yaş" şiirinin şairi Cahit Sıtkı Tarancı kaç yaşında vefat etmiştir?

A: 36

B: 46

C: 56

D: 70

Doğru cevap: 46 (B)