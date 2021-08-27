osym.gov.tr: YKS üniversite tercih sonuçları sorgula 2021! YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarihi açıkladı!

YKS tercih sonuçları sorgula! Üniversiteye gitme hayalleri kuran milyonlarca öğrenci tercihlerini günler öncesinden tamamlamıştı. YKS üniversite tercih sonuçları için milyonlarca öğrenci ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaya odaklandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından adaylar hangi okula yerleştiğini öğrenebilecek. Üniversite kazanan öğrenciler okullara kayıt yaptırırken kazanamayanlar için ek tercih hakkı doğacak. Lisans veya önlisans programına yerleşmek isteyen adaylar ise tercih yaparak ek tercih döneminden faydalanacak. Ayrıca YKS ek yerleştirmede TYT baraj puanı 140, YDT ve AYT baraj puanı ise 170'e düşürülecek. Peki, YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? YKS ek tercih taban puanları kontenjan bilgileri nedir? İşte detaylar!
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçları için ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den son dakika açıklama geldi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Halis Aygün, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK, NEREDEN SORGULANACAK?
YKS tercih sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS tercih sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifre girdikten sonra sorgulayabilecek.
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
ÜNİVERSİTE KAZANAN ADAYLARDAN HANGİ BELGELER İSTENECEK?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangiokul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim KuruluBaşkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.