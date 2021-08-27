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    • 27.08.2021 10:14
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    İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in art niyetli gezisinde yine tansiyon yükseldi!

    Millet İttifakı'nın küçük üyesi İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeydi. Akşener'in esnaf ziyareti esnasında İYİ Partililer ilçe merkezinde siyasi sloganlar atmaya başladı. Yöre halkı yaşanan afetin siyasi malzeme yapılmasına tepki gösterdi. O anları görüntülemek isteyen A Haber ekipleriyse İYİ Partililer tarafından engellendi. Haberin detayları...

    Meral Akşener kendisini linç ettimek mi istiyor

    Doğal afetlerden çıkar sağlamaya çalışan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, siyasi turunda yine halk ile gerginlik yaşadı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesini ziyaret etti.

    Afet bölgesinde yaralar sarılırken siyasi çıkar peşinde koşan İYİ Partililer çirkin sloganlar atmaya başladı.
        Meral Akşener kendisini linç ettimek mi istiyor
        Haberler Güncel İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in art niyetli gezisinde yine tansiyon yükseldi!
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