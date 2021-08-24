Ekrem İmamoğlu, seçim dönemi metrobüste video çektiği Bahattin Çağrış'ın İBB'den 13.000 TL maaş aldığı ortaya çıktı

"Yaklaşık 5 yıldır her sabah oturabilme umuduyla evden çıkıyorum ama bir şekilde oturamıyorum. Oturarak eve gitmenin duygusunu yaşamak istiyorum. Bir gün boş koltuk buldum, oturdum. Onda da yaşlı bir amca denk geldi, 'Evladım yer verir misin?' dedi. 'Tabii ki' dedim. 3-5 saniye oturdum. Amca da tesadüfen son durağa kadar inmedi. Hep böyle ayakta gittim."

HEMEN EKREM İLE BİR VİDEO AYARLANDI

Röportajdan birkaç gün sonra Ekrem İmamoğlu, "Milli Piyango bana çıkarsa kendime metrobüs alacağım" diyen Bahattin Çağrış ile görüşmüştü.

Çağrış ile Güzelyurt Metrobüs durağında buluşan İmamoğlu, birlikte metrobüse binerek bir süre konuşup, "Bu işin düzeltilmesi çok zor değil. Ancak biraz ilgisizlik var. Bu işe özel bir sürprizimiz olacak. 1 Ocak'ın kerameti yani ama bazen de sorunları böyle dile getirmek lazım. Bak sen onun için büyük bir iş başardın. Hani bir problemin dile getiriliş biçimi bile bazen insanları motive eder ya, bu aynı zamanda demokrasinin güzelliğini hissettirmek gibi sana helal olsun." şeklinde konuşmuştu.

METROBÜSÜ BİLE KÖTÜLEDİ