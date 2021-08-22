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    BİM 22 Ağustos 2021 kataloğu yayımlandı! BİM hafta sonu Pazar kataloğunda neler var? İşte yepyeni indirimli ürünler listesi...

    BİM marketler zincirinde bu hafta sonu bir çok üründe inanılmaz indirimler ziyaretçilerini bekliyor. Alışverişe çıkmadan önce BİM'in bugünkü aktüel ürünlerine göz atmak isteyen vatandaşlar için 22 Ağustos 2021 Pazar kataloğunu haberimizde derledik. Peki bugün BİM'de hangi ürünler indirimde? BİM'de indirimli ürünler listesi yayımlandı mı? BİM kataloğunda hafta sonu neler var? İşte tam liste...

    takvim.com.tr
    BİM 22 Ağustos 2021 kataloğu yayımlandı! BİM hafta sonu Pazar kataloğunda neler var? İşte yepyeni indirimli ürünler listesi...

    BİM 22 Ağustos 2021 Pazar aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta sonu yepyeni indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Vatandaşların merakla beklediği aktüel ürünler kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Peki BİM hafta sonu Pazar kataloğunda neler var? İndirimli ürünlerin yer aldığı listede Toz Deterjan 26,90, Sucuk Dana Evlik 24, 90 TL... Tam liste haberimizde...

    BİM 22 AĞUSTOS 2021 PAZAR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    24-27 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    BİM'de gelecek haftanın aktüel ürünler kataloğu da yayımlandı. 24 Ağustos'tan itibaren başlayacak indirimler 27 Ağustos'ta sona erecek. İşte gelecek haftanın kataloğu...

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    Haberler Güncel BİM 22 Ağustos 2021 kataloğu yayımlandı! BİM hafta sonu Pazar kataloğunda neler var? İşte yepyeni indirimli ürünler listesi...
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