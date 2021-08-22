BİM 22 Ağustos 2021 kataloğu yayımlandı! BİM hafta sonu Pazar kataloğunda neler var? İşte yepyeni indirimli ürünler listesi...

BİM 22 Ağustos 2021 Pazar aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta sonu yepyeni indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Vatandaşların merakla beklediği aktüel ürünler kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Peki BİM hafta sonu Pazar kataloğunda neler var? İndirimli ürünlerin yer aldığı listede Toz Deterjan 26,90, Sucuk Dana Evlik 24, 90 TL... Tam liste haberimizde...
BİM 22 AĞUSTOS 2021 PAZAR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
24-27 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'de gelecek haftanın aktüel ürünler kataloğu da yayımlandı. 24 Ağustos'tan itibaren başlayacak indirimler 27 Ağustos'ta sona erecek. İşte gelecek haftanın kataloğu...