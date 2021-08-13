Sel bölgesinde son durum! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'HES' iddialarını yalanladı

Batı Karadeniz'de etkili olan yağışlar, sel felaketini de beraberinde getirdi. AFAD, Kastamonu, Bartın ve Sinop'u vuran sel felaketinde 58 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sel felaketinden kan donduran görüntü

Devlet, tüm imkanlarıyla afet bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, açıklamalar da peş peşe geliyor.

BAKANLARI SON DURUMU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgeden son durumu açıkladı.

Bulunduğumuz Bozkurt ve Kastamonu'nun diğer ilçeleri, aynı zamanda Sinop'umuz ve Bartın'ımızda meydana gelen sel felaketi sonrasında sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızla ayrı ayrı bölgelerde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

"NORMAL OLMAYAN BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIK"

HES'in hemen üzerinde ağaçların kökleriyle beraber suyun şiddeti sebebiyle koparılıp dağın tepesinden büyük bir çıplaklık açıldığını gördük. Normal olmayan bir manzarayla karşılaştık.

"SADECE BOZKURT'TAKİ TABLO 5 DERELİ'NİN ÜSTÜNDEDİR"

Yaşadığımız sel bugüne kadar gördüğüm en ağır tablodur. Sadece Bozkurt'taki tablo 5 Dereli'nin üstündedir. Esnaf açısından, kayıplarımız açısından, altyapı açısından ağır bir tablo var. Etkilediği insan sayısı açısından da ağır bir tablo var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yönetiminde afet sonrası vatandaşımıza ve milletimize karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamadık. Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek.

"ELEKTRİĞİN VERİLEMEDİĞİ KÖYLERE HELİKOPTERLE ELEKTRİK GÖNDERİYORUZ"

Biz burada insanların yaralarını sarmak için çaba sarf ederken 'Ben nasıl bir dedikodu oluşturayım, bunu nasıl bir siyaset malzemesi yapayım' düşüncesinde olanlar var. Biz işimizi yapıyoruz. Bin jandarma personelimizle, binin üzerinde AFAD gönüllüsüyle, bini aşkın sadece kamyon, vidanjör ve aynı zamanda bütün temizliği yapabilecek araçlarla birlikte temizlik yapıyoruz. Elektriğin verilemediği köylere helikopterle elektrik gönderiyoruz.

"BU YALAN MAKİNELERİNE MİLLETİMİZİN İTİBAR ETMEMELERİNİ ALTINI ÇİZEREK SÖYLEMEK İSTİYORUM"

Milletimizin, vatandaşlarımızın morali ayakta tutulmaya çalışılıyor. Bu travma kolay bir travma değil. Buranın üzerinden siyaset yapmak ayıptır, insanlık dışıdır, şeytanla işbirliğidir. 'HES patlamış' Bu borulu bir HES, barajlı bir HES değil ki, nasıl patlasın? Ama milletin kafasını karıştıracaklar ve siyaset üretmeye çalışacaklar. Bu yalan makinelerine milletimizin itibar etmemelerini altını çizerek söylemek istiyorum.

"TOPLAM 77 İHBAR VAR"

500 kişi, 1000 kişi öldü. Kimden duydun? Oradan bir görevli söyledi.112'ye gelen kayıplar 143 civarındaydı vefatlar da dahil olmak üzere. Aralarında mükerrer oldu, daha sonra ihbarların sayısı arttı. Onlardan ulaştıklarımız, yaşadıklarını gördüklerimiz oldu. Bütün bunları düşe düşe ihbar rakamı 62 buradaki ihbar, yaklaşık 15 de Sinop'taki ihbar, toplam 77. Bu 77'nin hepsi kayıptır veya arama kurtarma yapılacak diye bir şey yok. Bunları abartmak kimin ne işine geliyor, bilmiyorum. Öyle dedikodularla karşı karşıyayız ki. Bence muhalefetin bu olmaması gerekir.

"CİDDİ BİR PROVOKASYON..."

Bir taraftan yangın, bir taraftan sel olunca... Arkadaşlar ben 5 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum, burnum koku almasını biliyorum. Altını çizerek söylüyorum batının ve bir başka yerlerin istihbaratları ciddi bir provokasyon içindedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte olayın olduğu ilk andan itibaren tüm depremlerde, sellerde heyelanlarda olduğu gibi bugün de Kastamonu'dayız. Şunu söylemek isterim ki son 19 yıldır 20 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nerede bir sel, heyelan, deprem olduysa biz hep oradaydık ve vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ruhu içerisinde hareket ettik. Kimseyi ötekileştirmedik, o afeti yaşayan sanki bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, evladımız gibi hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde nerede bu devlet, niye benim işim yapılmıyor denildiğini duymadık. Bir an önce yaralarımızı sarmanın içerisinde olduk.

1 YIL İÇERİSİNDE YAPILARIMIZI YAPACAĞIZ

15 gün önce yangın afeti yaşadık. 1 ay içerisinde konutlarımızı ağırlarımızı yapacağız, yaralarımızı saracağız demiştik. Hasar gören yapıların yarısının ihalesini yaptık. İnşallah söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde yapılarımızı yapacağız.

O afetlerde ne yaptıysak bugün aynı anlayışta çalışacağız. Esnaflarımız mağdur oldu, acılarını paylaşmak için hızlı hareket etmek zorundayız. 1 hafta sonra esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ Başkanlığımız bu cephelerin takılmasını başlatacak.

"TÜM HASARLARIMIZI HIZLI BİR ŞEKİLDE GİDERECEĞİZ"

Kastamonu Bozkurt en çok etlilenen ilçemiz. Burada da 5 mahallemiz var, 4 mahalleye su verdik, merkez mahallemiz için ana hattan su vermeye yarın başlıyor olacağız. Tüm hasarlarımızı hızlı bir şekilde gidereceğiz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yağışlar diner dinmez buradaki şirketlerimiz sürhatle olaylara müdahale etmeye başladılar. Tek amacımız güvenli şekilde vatandaşımızı elektrik enerjisine kavuşturmak. İçinde bulunduğumuz Bozkurt'ta da sokak lambaları yanıyor. Sadece temizlik yapılan binalarımıza tedbiren elektiriği vermiyoruz. Temizlik biter bitmez o mahallelere elektiriği vereceğiz.

Sadece kırsal alanda yer alan köylerimiz için sıkıntı devam ediyor. An itibariyle 100 köyümüzün altına inmiş durumda, elektrik veremediğim abone sayısı da 8 bin 843'e indi."



İşte dakika dakika son gelişmeler;

SAAT 21.48 CAN KAYBI 57'E YÜKSELDİ

AFAD: Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8 ,Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir

SAAT 19.50 CAN KAYBI 55'E YÜKSELDİ

AFAD: Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 46, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir.

SAAT 18.25 HES KAPAKLARI PATLADI İDDİALARINA YALANLAMA

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde "HES kapaklarının patladığı iddialarına" ilişkin, "Taşkın ve sel afetleri meydana geldiği zaman, yukarı havzada bir HES var ve 'HES patladı' şeklinde asılsız haberler veya asılsız yorumlar yapılıyor. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.

Yıldız, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinin yakınındaki hidroelektrik santralini gazetecilerle helikopterle havadan inceledi.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldız, Bozkurt'taki sel felaketinden önce hava tahminlerine göre gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Helikopterle sahayı dolaştıklarını dile getiren Yıldız, "İki tesisimizi de yukarıdan gördük. Hem santral binalarımızı gördük hem santrale su alan daha yukarıdaki 'regülatör yapısı' dediğimiz yapıları gördük. Yapılarda bir deformasyon olmadığını, yıkılma olmadığını hep beraber müşahede ettik." diye konuştu.

Yıldız, santralin depolaması bulunmayan bir tesis olduğuna dikkati çekerek, "Barajı olmayan, sadece nehirden suyu ufak bir kabartma yapısıyla alıp santrale taşıyan yapılar. Zaten bu nedenden dolayı depolaması olmadığı için havuzları da çok küçük. Herhangi bir risk teşkil etmiyor." ifadelerini kullandı.

Bir gün önceden HES üzerinde sel tehlikesine karşı gerekli çalışmanın yapıldığını söyleyen Yıldız, meydana gelen taşkınların HES'le alakasının bulunmadığını vurguladı.

Yıldız, "Taşkın ve sel afetleri meydana geldiği zaman, yukarı havzada bir HES var ve 'HES patladı' şeklinde asılsız haberler veya asılsız yorumlar yapılıyor. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.

Gazetecilerin bazı beton blokların yıkıldığı yönündeki sorusuna ise Yıldız, "O gördüğünüz, tamamıyla regülatörden suyu taşıyan iletim boruları. Onların heyelanla yıkıldığını gördük. Bununla hiçbir alakası yok." yanıtını verdi.

Öte yandan HES'in bulunduğu bölge havadan görüntülendi.

SAAT 17.25 HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 51'E YÜKSELDİ

Sel bölgelerinde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 51'e yükseldi.

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 43, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.



SAAT 14.22 SİNOP'TA ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Sinop'ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 36, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

ÇORUM VALİSİ, SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNE GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de İçişleri Bakanlığı tarafından sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Türkeli ilçesi için görevlendirildi. Vali Çiftçi, Türkeli ilçesinde çalışmaları koordine edecek. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Vali Çiftçi, "Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanlığımız tarafından Sinop/Türkeli ilçesindeki çalışmaları koordine etmek üzere geçici olarak görevlendirildim. Yarın sabah inşallah ilçeyle karayolu bağlantısı kesildiği için gemiyle Türkeli'ne hareket edeceğim. Allah memleketimizi bu tür afetlerden korusun, beterinden saklasın" dedi.

SAAT 14.15 Çanakkale Valiliğince GESTAŞ filosunda bulunan bir gemiyi sel felaketinin yaşandığı Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere bölgeye gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bir süredir kuvvetli sağanak yağışın etkisindeki Karadeniz Bölgesi'nde sel ve su baskınları yaşandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda GESTAŞ filosunda bulunan "Kilitbahir" isimli geminin bölgede kullanılmak üzere Sinop'a gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sel felaketi sonrasında kara yollarının kapanması, köprülerin yıkılması ve yolların hasar görmesi nedeniyle bölgedeki bazı köylere ulaşımda güçlük çekilirken; Çanakkale Valiliği olarak İl Özel İdaresi şirketi GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ filosunda bulunan Kilitbahir adlı gemiyi, buradaki çalışmalara destek vermesi, kamu kurumları ve vatandaşlarımıza hizmet etmesi amacıyla Sinop Liman Başkanlığı hizmetine sunduk. Gemi, dün akşam saatlerinde Sinop'a gitmek üzere yola çıktı. Sinop ili merkezi ile Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent beldesi arasında 40 millik mesafede hizmet verecek Kilitbahir gemisiyle karayolu bağlantısı kesilen civar köylere, deniz yoluyla ulaşım sağlanacak. Gemide bölgedeki vatandaşların ihtiyacını karşılamak adına içme suları da yer alıyor."





SAAT 13.39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Bartın, Karabük ve Zonguldak'ın il, ilçe, belde merkezlerine ve köylerine enerji verildi. Şu an itibariyle elektriksiz bölge kalmadı. Sinop ve Kastamonu'da da ilçe merkezlerine kontrollü bir şekilde elektrik veriliyor. Kırsal kesime elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bozkurt'ta soluksuz mücadele!





SAAT 13.30 AFAD: Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 36, Sinop'ta 7 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır.





SAAT 11.39 EVİNE 600 METRE UZAKLIKTA CESEDİNE ULAŞILDI

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sularına kapılan Arife Ünal'ın cenazesi, evinden yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta dere yatağının taşlık bölgesinde bulundu.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve askeri personel, Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde 11 Ağustos'ta sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ın (85) bulunması için yaklaşık 4 gündür yoğun çaba harcadı.