HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı! 4 il için sarı 7 il için turuncu kod

Türkiye genelinde yaşanan sıcak yurdun bir bölümünde yerini kuvvetli yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 11 ilde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ağustos tarihine ilişkin hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun ve Van'ın doğusunda kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının; iç ve batı bölgelerde 4 ila 12 derece azalacağı, doğu kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla ülkenin doğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ VE YER YER ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun ve Van'ın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda kuvvetli, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Anadolu Yakasında kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 26°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.