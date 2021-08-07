HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı! 4 il için sarı 7 il için turuncu kod

Türkiye genelinde yaşanan sıcak yurdun bir bölümünde yerini kuvvetli yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 11 ilde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ağustos tarihine ilişkin hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun ve Van'ın doğusunda kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.