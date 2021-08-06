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    Ümitcan Uygun abisi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ümitcan Uygun’un abisinden tehdit!

    Ümitcan Uygun abisi kimdir? Yeniden gözaltına alınan Ümitcan Uygun’un abisi, sosyal medya üzerinden tehditler savurdu. Esra Hankulu’nun şüpheli ölümün ardından gözaltına alınan Ümitcan Uygun’un abisinin sosyal medyada söylediği sözler gündem oldu. Ümitcan Uygun’un hesabından yapılan paylaşımdaki tehditlerin ardından Ümitcan Uygun abisi kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor.

    takvim.com.tr
    Ümitcan Uygun abisi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ümitcan Uygun’un abisinden tehdit!

    Ümitcan Uygun abisi kimdir? Ümitcan Uygun'un abisinin yaptığı belirlenen sosyal medya paylaşımları gündemdeki konulardan birisi oldu. 25 yaşındaki Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası ağabeyi Instagram hesabından tehditler savurdu. Peki; Ümitcan Uygun abisi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

    ÜMİTCAN UYGUN ABİSİ KİMDİR?

    Ümitcan Uygun'un ağabeyi E.U., Esra Hankulu'nun ölümünün ardından instagram hesabından yine tehditler savurdu. İşte o paylaşım;

    "Kardeşime yapılan bu uygunsuz iftiralardan arınacaktır. Sabır diliyoruz sadece. Bu boş beleş gelen mesajlara itibar etmeyiniz. Medya farelerini tek tek ben bu olayadan sonra kişisel görüşeceğim. Onlarla ne kadar delikanlılar göreceğiz. Diz çöktüreceğim hepsine. Analarından emdiği sütü haram edeceğim onlara. Sadece bu olay aydınlandıktan sonra görüşmek üzere köpek gibi yalvaracaklar. Köpek tasmasıyla gezdireceğim ben o fareleri sokakta"

    ÜMİTCAN UYGUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

    Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu (25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı.

    Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

        Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. GeSnç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

        Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

        Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Ümitcan Uygun, Furkan C. ve Dilan C. ek gözaltı süresi talebi için sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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        Haberler Güncel Ümitcan Uygun abisi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ümitcan Uygun’un abisinden tehdit!
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