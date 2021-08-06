Ümitcan Uygun abisi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ümitcan Uygun’un abisinden tehdit!

ÜMİTCAN UYGUN ABİSİ KİMDİR?

Ümitcan Uygun'un ağabeyi E.U., Esra Hankulu'nun ölümünün ardından instagram hesabından yine tehditler savurdu. İşte o paylaşım;

"Kardeşime yapılan bu uygunsuz iftiralardan arınacaktır. Sabır diliyoruz sadece. Bu boş beleş gelen mesajlara itibar etmeyiniz. Medya farelerini tek tek ben bu olayadan sonra kişisel görüşeceğim. Onlarla ne kadar delikanlılar göreceğiz. Diz çöktüreceğim hepsine. Analarından emdiği sütü haram edeceğim onlara. Sadece bu olay aydınlandıktan sonra görüşmek üzere köpek gibi yalvaracaklar. Köpek tasmasıyla gezdireceğim ben o fareleri sokakta"