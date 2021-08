Ümitcan Uygun abisi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ümitcan Uygun’un abisinden tehdit!

Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Ümitcan Uygun, Furkan C. ve Dilan C. ek gözaltı süresi talebi için sulh ceza hakimliğine sevk edildi.