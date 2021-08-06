Ümitcan Uygun abisi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ümitcan Uygun’un abisinden tehdit!

Ümitcan Uygun abisi kimdir? Ümitcan Uygun'un abisinin yaptığı belirlenen sosyal medya paylaşımları gündemdeki konulardan birisi oldu. 25 yaşındaki Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası ağabeyi Instagram hesabından tehditler savurdu. Peki; Ümitcan Uygun abisi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
ÜMİTCAN UYGUN ABİSİ KİMDİR?
Ümitcan Uygun'un ağabeyi E.U., Esra Hankulu'nun ölümünün ardından instagram hesabından yine tehditler savurdu. İşte o paylaşım;
"Kardeşime yapılan bu uygunsuz iftiralardan arınacaktır. Sabır diliyoruz sadece. Bu boş beleş gelen mesajlara itibar etmeyiniz. Medya farelerini tek tek ben bu olayadan sonra kişisel görüşeceğim. Onlarla ne kadar delikanlılar göreceğiz. Diz çöktüreceğim hepsine. Analarından emdiği sütü haram edeceğim onlara. Sadece bu olay aydınlandıktan sonra görüşmek üzere köpek gibi yalvaracaklar. Köpek tasmasıyla gezdireceğim ben o fareleri sokakta"
ÜMİTCAN UYGUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu (25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı.
Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.