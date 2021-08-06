Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Antalya yangınları kontrol altına alındı! İşte yangınlarda son durum...

Türkiye günlerdir çıkan yangınlarla canla başla mücadele ediyor. Yangın bölgelerinden son dakika haberleri peş peşe geliyor.
BAKANLAR SON DURUMU AÇIKLIYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son durumu açıklıyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamarından öne çıkanlar şu şekilde:
Detaylar gelecek...
Son olarak Bakan Pakdemirli, "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanlarını yürekten kutluyorum" paylaşımını yaptı.
İŞTE SAAT SAAT YAŞANANLAR
19.10: Aydın Çine'de orman yangını başladı.
15.22: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanKahramanlarını yürekten kutluyorum."
SAAT 15.18 Burdur'un Tefenni ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Alan Yaylası mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hızla büyüyen alevlere müdahale için bölgeye ekipler yönlendirildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.
SAAT 12.12 BAKAN ERSOY: MARMARİS'TE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Marmaris'teki yangının tamamen kontrol altına alınarak söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Ersoy ''El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz'' diye konuştu.
Bakan Ersoy, bu seneki 25 milyon turist hedefi ile 20 milyar dolar gelir hedefinde bir değişiklik olmadığını da söyledi.
SAAT 09.45 İletişim Başkanlığı, farklı illerde çıkan 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını, 5 ildeki 12 yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.
İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından, saat 09.45 itibarıyla orman yangınlarına ilişkin son durum paylaşıldı. Açıklamada, "Devletimiz ormanlarımız için seferber. 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır" denildi.
Paylaşılan görselde ise 5 ildeki 12 yangına müdahalenin sürdüğü bilgisi yer aldı.
SAAT 09.36 Muğla'da altı ayrı bölgede devam eden orman yangınlarından üçü kısmen kontrol altına alınırken, üç bölgede devam eden yangınları ise söndürme çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerindeki altı ayrı bölgede devam eden orman yangınlarında, gerçekleştirilen yoğun söndürme çalışmaları ile yangınların üç bölgeye düşmesi sağlandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Turunç Mahallesi'nin zirve kısımlarında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Seydikemer'deki yangın kısmen kontrol altına alınırken bölgede yine soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Milas Kıyıkışlacık yangını ise kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.
"YANGINLAR ÜÇ BÖLGEDE AKTİF OLARAK DEVAM EDİYOR"
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Çayırhisar Mahallesi ve Akköprü mevkiinde, Muğla merkeze bağlı Kozağaç İkizce hattı Şenyayla mevkiinde ve Bayır Yumaklı mevkilerinde yangınlar devam ediyor. Üç bölgede aktif olarak devam eden yangınları havadan ve karadan söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
SAAT 09.26 Denizli'de hafta başından bu yana üç ayrı büyük yangının çıktığı Buldan ilçesinde, gece karanlığını aydınlatan alevler vatandaşın da gayretiyle kontrol altına alındı.
Denizli'nin Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesi İçme Deresi olarak bilinen ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Gece 01.00 sıralarında meydana gelen bir patlamaya başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Bir süre sonra İçme Deresi olarak bilinen noktadan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa süre sonra yerini alevlere bırakınca durum hemen itfaiye ve orman ekiplerine bildirildi.
Bu arada bölge halkı da eline ne geçirdiyse İçme Dersine giderek yangının söndürülmesine yardımcı oldu. Ormanlık alanda çıkan yangın saatler, 03.30 sıralarında yüzlerce kişinin gayreti sonrası kontrol altına alındı ve soğutma işlemi uygulanmaya başlandı. Alevler farklı noktalara sıçramadan ve daha da büyümeden kontrol altına alınmasıyla Bostanyeri Mahallesi sakinleri rahat bir nefes aldı.
SAAT 09.16 Hazine ve Maliye Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen ilçeler için mücbir sebep hali ilan ederken, bu ilçelerdeki mükelleflerin vergi yükümlülükleri ertelendi.
SAAT 09.07 Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Aksaağaç mevkisindeki ormanlık alanda, dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Havanın kararmasıyla ekiplerin gece boyunca karadan müdahaleyi sürdürdüğü yangın, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, Feke ilçesi İslam mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
SAAT 08.35 Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle devam ediyor.
Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangınına 4 gündür müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte 1 helikopterle de destek veriliyor.
Havadan müdahalenin yanında karada da çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikserleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Öte yandan bölge halkı da yangının çıktığı ilk andan itibaren ekiplere yardımcı oluyor.
SAAT 07.12 Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.
Gölbaşı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA da katıldı.
Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangın dün kontrol altına alınmıştı.
SAAT 01.42 Muğla'daki orman yangınının Yeniköy Termik Santrali istikametine ilerlemesi nedeniyle santralde yangın tedbirleri alındı.
Muğla'nın Milas ilçesinde süren orman yangını gece saatlerinde Gürceğiz Mahallesini tehdit etmeye başladı. Yangının yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Termik Santraline doğru ilerlemesi nedeniyle santralde yangın tedbirleri alındı.
Milas-Ören yolu üzerinde bulunan termik santral önünde kapama noktası oluşturan jandarma ekipleri, sivil araçların Ören istikametine geçişine izin vermiyor.
SANTRALDE YANGIN ÖNLEMLERİ
Santralde ise olası bir yangına karşı önlemler alındı. Helikopterler havadan kontrol sağlarken, itfaiye araçları ve Emniyet'e ait TOMA araçları santral nizamiyesinde ve içerisinde hazır bekliyor. Santral içerisine çok sayıda iş makinası ve kamyon girerken, olası bir yangının santrale sıçramaması için hendek kasılıp tahkimat yapılacağı öne sürüldü.
SAAT 00.53 YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE DİLDİ
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yangının tehdit ettiği bir yerleşim yerinde yaşayanlar tahliye edildi. Kavaklıdere ilçesinde üç gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.