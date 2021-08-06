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    • 06.08.2021 10:25
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    meb.gov.tr: LGS 3.tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Okul LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı 2021!

    LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. LGS sınav sonuçlarının ardından öğrenciler 5 Temmuz'da lise tercihlerine başladı. Tercihlerin 16 Temmuz'da sona ermesinin ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler 2. tercih (1. nakil) sonuçlarını 26 Temmuz- 30 Temmuz tarihleri arasında tamamladı ve sonuçlar 2 Ağustos'ta açıklandı. Şimdi gözler 2-6 Ağustos tarihleri arasında alınan 2. nakil başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki, LGS 3. tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    meb.gov.tr: LGS 3.tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS 3. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2. nakil başuruları 2 Ağustos-6 Ağustos tarihleri arasında alınmaya başlandı. Bugün tamamlanan başvuruların ardından gözler 2.nakil (3. tercih) sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, LGS 3. tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar ve MEB takvimi!

    LGS 2. NAKİL (3. TERCİH) BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

    LGS nakil sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken gözler bir kez daha MEB tercih kılavuzuna çevrildi. MEB takvimine göre, LGS 2. nakil tercihleri 2- 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti.

    3. TERCİH BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    LGS yerleştirmeye esas 2. tercih sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak.

    Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme işlemleri gerçekleşecek.

    İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.



        MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini anımsattı.

        Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti." dedi.

        Sınavlı okullarda doluluk oranının da yükseldiğini ifade eden Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre sınavlı okulların doluluk oranı yüzde 95 olarak gerçekleşmişti. Bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98'e yükseldi. Bu artışta öğrencilerin sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelimleri etkili oldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre, sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı yüzde 77 iken bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 90'a yükseldi."

        Bakan Yardımcısı Özer, diğer öğrencilerin yerleştirme işlemi için sürecin devam ettiğini anımsatarak "Öğrencilerimiz ve aileleri müsterih olsunlar." İfadesini kullandı.

        2021 MEB NAKİL TAKVİMİ

        Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.

        Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.

        Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.
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        Haberler Güncel meb.gov.tr: LGS 3.tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Okul LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı 2021!
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