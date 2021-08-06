meb.gov.tr: LGS 3.tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Okul LGS yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı 2021!

LGS 3. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2. nakil başuruları 2 Ağustos-6 Ağustos tarihleri arasında alınmaya başlandı. Bugün tamamlanan başvuruların ardından gözler 2.nakil (3. tercih) sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, LGS 3. tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar ve MEB takvimi!
LGS 2. NAKİL (3. TERCİH) BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
LGS nakil sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken gözler bir kez daha MEB tercih kılavuzuna çevrildi. MEB takvimine göre, LGS 2. nakil tercihleri 2- 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti.
3. TERCİH BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirmeye esas 2. tercih sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme işlemleri gerçekleşecek.
İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.