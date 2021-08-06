Kuyruk doğumu nedir, ne zaman ortaya çıkar? Bu sene kuyruk doğumu ne zaman, hangi tarihte doğacak 2021?

Kuyruk doğumu ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Her sene meydana gelen kuyruk doğumu, yılın belli tarihlerinde ortaya çıkıyor. Hava sıcaklıklarının sona erip soğumanın başlaması olarak ifade edilen kuyruk doğumu, ağustos başında belirmeye başlıyor. Peki, kuyruk doğumu nedir, ne zaman ortaya çıkar? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
BU YIL KUYRUK NE ZAMAN DOĞACAK?
Bu yıl kuyruk doğumunun 7 Ağustos'a denk geleceği ifade edilmektedir.
KUYRUK DOĞUMU NEDİR? KUYRUK DOĞUMU NASIL ORTAYA ÇIKAR?
Kuyruk doğumu, eski dönemlerde yaşayan insanların ifadeleri arasında yer almaktadır. Temmuz ayının sonu ile Ağustos ayının başlarında gün doğmadan hemen önce doğuda parlak bir yıldızın belirdiği söylenir. Bu parlak yıldız 'Kuyruk' diye adlandırılır. Temmuz ayı sonu ile Ağustos ayı başında beliren bu parlak yıldızın doğumuna 'Kuyruk Doğumu' denilmektedir.