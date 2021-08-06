Kuyruk doğumu nedir, ne zaman ortaya çıkar? Bu sene kuyruk doğumu ne zaman, hangi tarihte doğacak 2021?

KUYRUK DOĞUMU NEDİR? KUYRUK DOĞUMU NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Kuyruk doğumu, eski dönemlerde yaşayan insanların ifadeleri arasında yer almaktadır. Temmuz ayının sonu ile Ağustos ayının başlarında gün doğmadan hemen önce doğuda parlak bir yıldızın belirdiği söylenir. Bu parlak yıldız 'Kuyruk' diye adlandırılır. Temmuz ayı sonu ile Ağustos ayı başında beliren bu parlak yıldızın doğumuna 'Kuyruk Doğumu' denilmektedir.