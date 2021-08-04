Türkiye günlerdir orman yangınlarına karşı mücadele veriyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki yangını çıkardığı belirlenen C.Y. (16) tutuklandı. İşte dakika dakika tüm gelişmeler...
İŞTE SAAT SAAT TÜRKİYE'DEKİ ORMAN YANGINLARINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ
SAAT 13.36 İSTANBUL'DA YANGIN
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Helikopterler de yanan alana su attı.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
SAAT 13.00 İletişim Başkanlığı, farklı illerde çıkan 174 orman yangınından 161'inin kontrol altına alındığını, 13'ünün devam ettiğini açıkladı.
İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, devletin ormanlar için seferber olduğu belirtildi. Açıklamada, "28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 174 adet orman yangınının 161'i devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır" denildi.
Paylaşılan görselde ise 5 ildeki 13 yangının devam ettiği kaydedildi.
SAAT 11.22 MARMARİS YANGINI 7. GÜNÜNDE
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, komedyen Şahan Gökbakar'ın dubleks villasının da bulunduğu Turgut ile Selimiye mahalleri arasındaki Delikliyol mevkisine ulaştı. Burada, alevlerin tehdit ettiği 3 ev ve 1 restoran tedbir amacıyla tahliye edildi.
Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Dereözü, Osmaniye ve Turunç mahallesindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Kırsal Hisarönü, Turunç, Turgut, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve Çiftlik mahallesi ile Marmaris merkezde ormanlık alana yakın Armutalan Mahallesi'nde kara ile denizden toplam 1945 haneden 7 bin 478 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin bir kısmı kendi talepleriyle ilçe merkezindeki açık otellere, bir kısmı ise kırsal mahallerde güvenli alanlarda kurulan konteyner ve çadırlara yerleştirildi.
7'nci günde de süren yangında söndürme çalışmalarına orman işçileri, İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Kırklareli, Sakarya ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri, ilçe belediyeleri, sağlık görevlileri ve Karayolları'ndan toplam 2 bin 65 kişi katılıyor. Çalışmalara Azerbaycan'dan gelen 360 personel de destek veriyor. Söndürme çalışmalarında 384 arasöz ve su tankeri ile kamyonet ve kamyon gibi çeşitli türlerde 421 çeşitli araç, 93 iş makinesi, 7 uçak, 14 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), 1 insansız hava helikopteri, 39 ambulans, 16 UMKE aracı kullanılıyor.
2 Ağustos'tan beri yangın hasar raporu için 10 araçla 24 personel sahada inceleme yapıyor. Ekipler, bugün itibari ile 1 fabrika, 134 ev ile dükkanın ağır hasar aldığı ve 142 yapının da az hasar gördüğünü raporladı. 5 büyükbaş, 401 küçükbaş, 172 kanatlı hayvan ile 1379 arı kovanı telef oldu. 3 ton buğday, 100 balya saman, 4 ton gübre ve yem zarar gördü. 257 dekar zeytinlik kül olurken, 1 traktör, 3 otomobil, 1 bahçe traktörü ve 1 ilaçlama motoru yandı.
Söndürme çalışmalarına katılan 268 kişi duman ve alevlerden etkilendi, tedavileri ambulanslarda yapıldı. Marmaris ilçesinde, 25 yaşındaki Şahin Akdemir, söndürme ekiplerine motosikletiyle gönüllü olarak su taşırken kazı yapıp, yaşamını yitirdi.
Alevlerle mücadele 7'nci günde Hisarönü ve Orhaniye mahalleri ile Turunç Mahallesi Kumlubük mevkisinde devam ediliyor. Alevler bugün saat 00.15 sıralarında Turgut ile Selimiye karayolu arasındaki Delikliyol mevkisine sıçradı. Komedyen Şahan Gökbakar'ın iki dubleks villasının da bulunduğu Delikliyol mevkisinde, alevlerin tehdit ettiği 3 ev ve 1 restoran tahliye edildi. Ekipler bu bölgede yoğunlaştı.
SAAT 10.45 Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında 8'inci güne girildi. Alevler, ilçenin batısındaki Demirciler Mahallesi'nde, doğusunda ise Gülendağı mevkisinde sürüyor.
SAAT 10.19 KONTROL ALTINA ALINDI
Denizli'nin Buldan ve Tavas ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarında önceki gün çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapılırken rüzgarın etkisiyle yeniden başlayan yangına ekipler gece boyu müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
Tavas ilçesinde de Pınarlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, gece boyu sürdürülen çalışmalarla kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.
İki ilçedeki yangını soğutma çalışmaları helikopter desteğiyle devam ediyor.
Öte yandan, 2 yangına da Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye ekipleri de müdahale etti.
Ayrıca, Sarayköy ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarında, önceki gün ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyük bir alanda etkili olan yangına, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı söndürme uçağının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 16 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 25 tanker, 3 dozer, 2 kepçe ve Orman Bölge Müdürlüğünden 25 arazözle müdahale edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Komanda Tugay Komutanlığından askerler de söndürme çalışmalarına katılmıştı.
Bazı firmalara ait iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek vermişti.
Tavas ilçesinde de Pınarlık Mahallesi Pınarlık ve Çakıroluk mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 35 arazöz, 250 orman işçisi, 10 iş makinesi, beton mikseri ve çok sayıda su tankeri ile karadan, 2 helikopter ile de havadan alevlere müdahale edilmişti.
SAAT 10.15 Bakan Pakdemirli: 34 ilde 160 yangın kontrol altına alındı. #OrmanınKahramanları'nın 5 ilde, 14 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor.
SAAT 09.47 160 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Orman Genel Müdürlüğü, 28 Temmuz'dan bu yana çıkan 174 yangının 160'ının kontrol altına alındığını, 14'ünün devam ettiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 28 Temmuz- 4 Ağustos arasında toplam 39 ilde 174 orman yangını meydana geldiği belirtildi.
Söz konusu yangınların 160'ının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, 5 ilde 14 yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Ayrıca ekiplerimiz tarafından 98 kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Şu an itibarıyla devam eden yangınlarla mücadelede toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 250 personel görev yapmaktadır."
SAAT 09:05 MSB: Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç hâlinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir.
SAAT 05:00 KARACASU YANGINI KARINCA DAĞI'NA SIÇRADI
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın Karınca Dağı'na sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan ve kontrol altına alınmakta zorlanılan yangının yaylaları tehdit ettiği öğrenildi. Yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale ederken, çevre mahallerden traktör ve kamyonetle gelen vatandaşlar yangına müdahale etti. Bozdoğan ve Karacasu belediyelerine ait iş makineleri çevrede çalışma yaptı. Emniyet müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da yangına müdahale için bölgeye geldi. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Afrodisias Antik Kenti'nin de olası yangına karşı çevresinde çalışma yapılarak koruma altına alındığı öğrenildi.
SAAT 01.27 AYDIN'DAKİ ORMAN YANGININDA EVİNDE MAHSUR KALAN KİŞİ KURTARILDI
Aydın'ın Karacasu ilçesinde dün akşam çıkan orman yangınına müdahale sürerken, evinde mahsur kalan bir kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Nazilli ve Karacasu belediyelerine ait iş makineleriyle müdahale ediliyor.
Yangın nedeniyle evi ve bahçesi alevler arasında kalan Durmuş Doğan (54) mahsur kaldığı bölgeden saatler sonra kurtarıldı.