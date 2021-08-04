Muğla'nın Milas ilçesi Türkevleri Mahallesi'ndeki yangın sarp ve kayalık arazide, zaman zaman da yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdürüyor. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı.
İŞTE SAAT SAAT YAŞANANLAR
SAAT 08:20 - GÜVENLİK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR
Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçraması nedeniyle, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Güvenlik tedbirleri kapsamında, Ören Mahallesi'nde bulunan termik santrale giden yol, polis ve jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, güvenlik tedbirleri kapsamında bölgeye araç geçişine izin verilmediği öğrenildi.
SAAT 07:30 - ALEVLER ETKİSİNİ YİTİRDİ
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan alevler sabaha doğru etkisini yitirdi. Milas'ta yangın 6'ncı gününde etkisini sürdürürken, dün gece Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan alevler yaklaşık 10 saat termik santralde etkili oldu. Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve çalışanların güvenilk amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başladı. Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Yangının sönmesinde, sabahın ilk ışıkları ile hem karadan hem de havadan müdahalenin güçlenmesinin de etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.
SAAT 05:30 - PATLAMA SESLERİ GELİYOR
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, alınan tüm önlemlere rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Yangının özellikle su havuzlarının ve sık ağaçların bulunduğu bölgeden santrale doğru hızla ilerlediği görüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde alevlerin sardığı termik santralın bulunduğu alandan zaman zaman patlamalar ve ardından parlamalar meydana geldi. Gün ağarmasıyla birlikte havadan yapılacak müdahale ile soğutma çalışmalarının ardından santralde oluşan tahribatın boyutunun ortaya çıkacağı belirtildi.
SAAT 03:48 - KARACASU'DA DA MÜCADELE
Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Yangına ekipler çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikseriyle müdahale ederken, vatandaşlar da kazma ve küreklerle mücadeleye destek veriyor.
SAAT 03:02 - MENTEŞE'DE İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı. Menteşe Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan İlçe Kriz Masası tarafından ilçeye bağlı Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.
SAAT 02:45 - SANTRALE YAKIN MAHALLEDE TAHLİYE İŞLEMLERİ
Kemerköy Termik Santrali'nin bulunduğu yerleşkeye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Ören Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da kontrollü olarak bölgeden ayrılıyor. Vatandaşların bir kısmı askeri gemilerle bölgeden tahliye edildi. Ören Mahallesi'nden Sahil Güvenlik Komutanlığına ait kurtarma gemisine alınan 300'den fazla kişi Bodrum ilçesindeki Cruise Port iskelesine götürülüyor. Termik santralin önünde ve mahalleye ulaşımı sağlayan güzergahta önlem alan jandarma ekipleri de bölgeye sadece söndürme çalışmasında görevli uzman ekiplerin girişine izin veriyor.
SAAT 02.21 - İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA: CAN KAYBI YAŞANMAMASI İÇİN GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINMIŞTIR
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kemerköy Termik Santrali ile ilgili açıklama paylaştı. Yangının seyri hakkında bilgi veren Altun, "Yangın mahalinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınmıştır." ifadesini kullandı.
SAAT 01:00 - YENİKÖY SANTRALİ'Nİ DE TEHDİT ETMEYE BAŞLADI
Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangın devam ederken, alevlerin, çevresinde kızılçam ağaçlarının sıklıkla bulunduğu yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaştığı öğrenildi.
SAAT 00:30 - GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER İLE HAVADAN MÜDAHALE
Milas'ta 8 mahallenin tahliye edilmesine yol açan Kemerköy Termik Santrali'nde söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor. Alevlerin teslim aldığı santraldeki yangına karadan sürdürülen çalışmalarının yanı sıra gece görüşlü helikopterle de havadan müdahalenin devam ettiği bildirildi.
PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ
Santral çevresinde güvenlik önlemi alındı. Alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale ediyor. Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Bölgedeki rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor.
SANTRALDE PATLAMALAR VE ARDINDAN PARLAMALAR MEYDANA GELDİ
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, alınan tüm önlemlere rağmen Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Yangının özellikle su havuzlarının ve sık ağaçların bulunduğu bölgeden santrale doğru hızla ilerlediği görüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde alevlerin sardığı termik santralın bulunduğu alandan zaman zaman patlamalar ve ardından parlamalar meydana geldi. Gün ağarmasıyla birlikte havadan yapılacak müdahale ile soğutma çalışmalarının ardından santralde oluşan tahribatın boyutunun ortaya çıkacağı belirtildi.