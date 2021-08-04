Orman yangınlarından son dakika haberi: 40 ilde çıkan 183 yangının 167'si kontrol altına alındı 16 yangı sürüyor



İŞTE SAAT SAAT TÜRKİYE'DEKİ ORMAN YANGINLARINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ



16:46: İNEGÖL'DE ÇIKAN ORMAN YANGINI 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve orman işçilerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 dönüm alan zarar gördü.



16.37: İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Altun, "Devletimizin ilgili tüm kurumları büyük bir özveriyle yangınla mücadele ediyor. 40 ilimizde çıkan 183 yangının 167'si kontrol altına alındı" dedi.



Altun'un paylaştığı görselde, saat 16.30 itibarıyla 7 ilde 16 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

Kemerköy Termik Santrali'nde alarm! Alevlerle santral arası mesafe 500 metreye indi

SAAT 16.00 ALEVLERLE TERMİK SANTRAL ARASINDAKİ MESAFE 500 METREYE DÜŞTÜ

Milas'ta termik santrale ilerleyen yangın kontrol altına alınmıştı. Bölgede rüzgar yeniden hızlanınca alevler büyüdü. Santral ile alevler arasında 500 metre kaldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, hidrojen tankları her ihtimale karşı boşaltıldı. Ayrıca bölgede tampon oluşturmak amacı ile ağaçlar kesildi, hendek oluşturuldu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez inceleme yapmak için bölgeye geldi.



SAAT 14.58 Bakan Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamalarda bulundu.





KKTC'DEN BİR EKİP BUGÜN ÇALIŞMALARA KATILACAK

Tatar, "KKTC'den de bir ekip bugün çalışmalara katılacak. Türkiye'nin acısı bizim acımızdır" dedi.



1 SENE İÇİNDE EVLERİMİZİ YAPIP VATANDAŞLARA TESLİM EDECEĞİZ

Yangınla mücadeledeki en büyük engelin rüzgar olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor." dedi.



Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Bakan Çavuşoğlu, "Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık. Bir ay içerisinde örnek evimiz burada (Manavgat) inşa edilmiş olacak. En geç 1 sene içinde evlerimizi yapıp vatandaşlara teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.



SAAT 14.41 Marmaris Turgut Mahallesine alevlerin yaklaşması üzerine mahalledeki vatandaşlar tahliye ediliyor.

Marmaris'teki ormanın yangınının 7'inci gününde geniş bir alana yayılan orman yangınına bu sabah itibari hem karadan, hem de havadan helikopterler ve uçaklarla yoğun bir müdahale başladı.

Marmaris'in kırsal Turgut Mahallesinde bulunan vatandaşlar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tedbir amacıyla geçici olarak kenardan alınarak daha güvenli bölgelere tahliyesi yapılıyor. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait botlar vatandaşları denizde bulunan tur teknelerine güvenli bir şekilde sevkini yapıyor.

Hatay Dörtyol'da orman yangını!



SAAT 14.27 HATAY'IN DÖRTYOL İLÇESİNDE YANGIN

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Kuzuculu Mahallesi Öğülbek mevkiindeki E-91 Otoyolu kenarında bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.





SAAT 14.16 Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Çökek Mahallesi'nde dün çıkan ve Dereköy Mahallesi'ne de sıçrayan yangın, günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerin de devreye girmesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Seydikemer'in kırsal Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 1 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark edenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangına havadan 1 helikopterle karadan, 2 arazöz, 2 su tankeri, 3 dozer, 2 itfaiye aracı ve orman işçileri ile müdahale edildi. Alevler kontrol altına alındı. Yangın, gece saatlerinde tekrar kontrolden çıktı. Alevler, 1 ev ve 1 ahıra tamamen, 1 eve de kısmen zarar verdi. Bir ahırdaki hayvanlar, son anda kurtarıldı. Karadan gece boyu yangına müdahale edildi. Sabah günün ilk ışıklarıyla helikopterle yeniden alevlere müdahaleye başlandı. Bölge halkının da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Ancak dün saat 01.00 sıralarında rüzgarın da etkisiyle yeniden başlayan yangın, Kabaağaç ve Dip mahallelerine sıçradı. Yangında, Kabaağaç Mahallesi'nde park halindeki 2 otomobil ve 1 traktör yandı. Yoğun dumana neden olan yangın nedeniyle Babadağ'dan Ölüdeniz'e yapılan yamaç paraşütü uçuşları geçici olarak durduruldu. Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ile Antalya'nın Kaş ilçesinden çok sayıda gönüllü vatandaş bölgeye gelerek, yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere, kazma, kürek, dal parçaları ile müdahale etti. Orman ekiplerine, Seydikemer ve Fethiye ilçe belediyeleri ile beton şirketleri su tankerleriyle destek verdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 5 söndürme helikopteri de devreye girerek, alevlere müdahale etti. Yangın, saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı.

ÇÖKEK VE DEREKÖY YANIYOR

Saat 21.30 sıralarında Çökek Mahallesi'nde bir başka yangın başladı. Gece boyunca karadan arazözlerle müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla 1 helikopter de takviye olarak gönderildi. Alevler, yerleşim yerlerine kadar geldi. Yüksek ısı nedeniyle yollardaki asfalt eridi. Çökek'in üst kısımlarında devam eden alevler, rüzgarla birlikte hızla yayılıp, Dereköy Mahallesi'ne sıçradı. Çökek ve Dereköy mahallerindeki evler tahliye edildi. Yoğun duman nedeniyle Dereköy'deki evlerinde mahsur kaldıkları belirlenen toplam 12 kişi, UMKE, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından kurtarılıp, Bayır Toplama ve Yardım Merkezi'ne götürüldü. Gece boyunca karadan müdahale edilen bölgede, gündüz havadan da müdahaleyle alevler kontrol altına alındı.

OYUNCU FURKAN KIZILAY DA BÖLGEDE



Soğutma çalışmaları sürerken dizi ve sinema oyuncusu Furkan Kızılay da 2 arkadaşı ile birlikte söndürme çalışmalarına gönüllü destek vermek için İstanbul'dan Seydikemer'e geldi.



SAAT 14.14 İSTANBUL VALİLİĞİ: 300 METREKARELİK ÖRTÜ YANDI

İstanbul Valiliği Beykoz'da çıkan yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Bugün saat 13.04'te Beykoz Tokatköy Yuşa Tepesi civarındaki ormanlık alanda yangın ihbarı alınmıştır. Bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiştir.

Karadan ve helikopterle havadan yapılan müdahale neticesinde, yangın saat 13.30 itibariyle söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 300 metrekarelik örtü yanmış olup, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.



SAAT 13.46 MSB: Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız; Isparta'nın Çandır bölgesindeki yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve personelimiz ile destek sağlıyor. #MSB #TSK







SAAT 13.36 İSTANBUL'DA YANGIN



Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Helikopterler de yanan alana su attı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

SAAT 13.00 İletişim Başkanlığı, farklı illerde çıkan 174 orman yangınından 161'inin kontrol altına alındığını, 13'ünün devam ettiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, devletin ormanlar için seferber olduğu belirtildi. Açıklamada, "28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 174 adet orman yangınının 161'i devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır" denildi.

Paylaşılan görselde ise 5 ildeki 13 yangının devam ettiği kaydedildi.





SAAT 11.22 MARMARİS YANGINI 7. GÜNÜNDE



Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, komedyen Şahan Gökbakar'ın dubleks villasının da bulunduğu Turgut ile Selimiye mahalleri arasındaki Delikliyol mevkisine ulaştı. Burada, alevlerin tehdit ettiği 3 ev ve 1 restoran tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kızkumu Plajını çevreleyen dağlar yanıyor! İlk görüntüler

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Dereözü, Osmaniye ve Turunç mahallesindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Kırsal Hisarönü, Turunç, Turgut, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve Çiftlik mahallesi ile Marmaris merkezde ormanlık alana yakın Armutalan Mahallesi'nde kara ile denizden toplam 1945 haneden 7 bin 478 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin bir kısmı kendi talepleriyle ilçe merkezindeki açık otellere, bir kısmı ise kırsal mahallerde güvenli alanlarda kurulan konteyner ve çadırlara yerleştirildi.

7'nci günde de süren yangında söndürme çalışmalarına orman işçileri, İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Kırklareli, Sakarya ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri, ilçe belediyeleri, sağlık görevlileri ve Karayolları'ndan toplam 2 bin 65 kişi katılıyor. Çalışmalara Azerbaycan'dan gelen 360 personel de destek veriyor. Söndürme çalışmalarında 384 arasöz ve su tankeri ile kamyonet ve kamyon gibi çeşitli türlerde 421 çeşitli araç, 93 iş makinesi, 7 uçak, 14 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), 1 insansız hava helikopteri, 39 ambulans, 16 UMKE aracı kullanılıyor.

2 Ağustos'tan beri yangın hasar raporu için 10 araçla 24 personel sahada inceleme yapıyor. Ekipler, bugün itibari ile 1 fabrika, 134 ev ile dükkanın ağır hasar aldığı ve 142 yapının da az hasar gördüğünü raporladı. 5 büyükbaş, 401 küçükbaş, 172 kanatlı hayvan ile 1379 arı kovanı telef oldu. 3 ton buğday, 100 balya saman, 4 ton gübre ve yem zarar gördü. 257 dekar zeytinlik kül olurken, 1 traktör, 3 otomobil, 1 bahçe traktörü ve 1 ilaçlama motoru yandı.

Söndürme çalışmalarına katılan 268 kişi duman ve alevlerden etkilendi, tedavileri ambulanslarda yapıldı. Marmaris ilçesinde, 25 yaşındaki Şahin Akdemir, söndürme ekiplerine motosikletiyle gönüllü olarak su taşırken kazı yapıp, yaşamını yitirdi.

Alevlerle mücadele 7'nci günde Hisarönü ve Orhaniye mahalleri ile Turunç Mahallesi Kumlubük mevkisinde devam ediliyor. Alevler bugün saat 00.15 sıralarında Turgut ile Selimiye karayolu arasındaki Delikliyol mevkisine sıçradı. Komedyen Şahan Gökbakar'ın iki dubleks villasının da bulunduğu Delikliyol mevkisinde, alevlerin tehdit ettiği 3 ev ve 1 restoran tahliye edildi. Ekipler bu bölgede yoğunlaştı.





SAAT 10.45 Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında 8'inci güne girildi. Alevler, ilçenin batısındaki Demirciler Mahallesi'nde, doğusunda ise Gülendağı mevkisinde sürüyor.



SAAT 10.19 KONTROL ALTINA ALINDI



Denizli'nin Buldan ve Tavas ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarında önceki gün çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapılırken rüzgarın etkisiyle yeniden başlayan yangına ekipler gece boyu müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Tavas ilçesinde de Pınarlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, gece boyu sürdürülen çalışmalarla kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

İki ilçedeki yangını soğutma çalışmaları helikopter desteğiyle devam ediyor.

Öte yandan, 2 yangına da Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Ayrıca, Sarayköy ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarında, önceki gün ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyük bir alanda etkili olan yangına, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı söndürme uçağının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 16 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 25 tanker, 3 dozer, 2 kepçe ve Orman Bölge Müdürlüğünden 25 arazözle müdahale edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Komanda Tugay Komutanlığından askerler de söndürme çalışmalarına katılmıştı.

Bazı firmalara ait iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek vermişti.

Tavas ilçesinde de Pınarlık Mahallesi Pınarlık ve Çakıroluk mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 35 arazöz, 250 orman işçisi, 10 iş makinesi, beton mikseri ve çok sayıda su tankeri ile karadan, 2 helikopter ile de havadan alevlere müdahale edilmişti.

SAAT 10.15 Bakan Pakdemirli: 34 ilde 160 yangın kontrol altına alındı. #OrmanınKahramanları'nın 5 ilde, 14 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor.



SAAT 09.47 160 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürlüğü, 28 Temmuz'dan bu yana çıkan 174 yangının 160'ının kontrol altına alındığını, 14'ünün devam ettiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 28 Temmuz- 4 Ağustos arasında toplam 39 ilde 174 orman yangını meydana geldiği belirtildi.

Söz konusu yangınların 160'ının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, 5 ilde 14 yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ayrıca ekiplerimiz tarafından 98 kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Şu an itibarıyla devam eden yangınlarla mücadelede toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 250 personel görev yapmaktadır."



SAAT 09:05 MSB: Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç hâlinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir.