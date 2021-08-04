2021 il dışı atama sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr MEBBİS öğretmen il dışı atama sonuç sorgulama!

İL DIŞI İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 5 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

40 EĞİTİM KURUMU TERCİH EDİLDİ

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebildi. Bu kapsamda başvuran öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verildi. 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemedi. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.