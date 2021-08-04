2021 il dışı atama sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr MEBBİS öğretmen il dışı atama sonuç sorgulama!

İl dışı atama sonuçları 2021! meb.gov.tr öğretmen il dışı atama sonuç sorgulama sayfası sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Ağustos'ta açıklanacağı duyurulan öğretmen il dışı atama sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. MEBBİS öğretmen il dışı sonuçlarına haberimizden ulaşabilir ve sonuçları görüntüleyebilirsiniz. İşte, başvuru sürecinin ardından MEB 2021 il dışı atama sonuçları!
MEB İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI 2021!
İl dışı atama sonuçlarının 4 Ağustos itibariyle açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak henüz sonuçlar için bir açıklama gelmedi. Açıklamanın gün içerisinde gelmesi bekleniyor.
SONUÇLAR NASIL BELİRLENECEK?
İl dışı yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.
"23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacakt. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.