Türkiye günlerdir orman yangınlarına karşı mücadele veriyor. Devam eden yangınlarla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 154 orman yangınından 145'inin kontrol altında olduğu 9 yangının ise devam ettiği bildirildi. İşte yangınlarla mücadele kapsamında gün içerisinde yapılan açıklamalar ve dakika dakika gelişmeler...





İŞTE SAAT SAAT TÜRKİYE'DEKİ ORMAN YANGINLARINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

SAAT 13.32 Denizli'de, askeri kışla yakınındaki çalılık alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan, ateşe verildi. Kışladaki nöbetçiler tarafından fark edilen ve müdahale etmek istenilen şüpheli, bölgeden kaçtı. Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yakalandığı belirtildi.





SAAT 13.15 Muğla'nın Seydikemer ilçesinin Arifler Mahallesi'nde, 2 gün önce çıkan ve kırsal Kabaağaç ve Dip Mahallesi'ne de sıçrayan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken, bu kez de Çökek Mahallesi'nden alevler yükseldi. Yangına, günün ilk ışıkları ile havadan ve karadan müdahale başladı.

Seydikemer'in kırsal Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, geçen 1 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangına havadan 1 helikopterle karadan, 2 arazöz, 2 su tankeri, 3 dozer, 2 itfaiye aracı ve orman işçileri ile müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınırken, havanın kararmasıyla helikopter çalışması sona erdi.









Yangın gece saatlerinde tekrar alevlendi. Alevler, 1 ev ve 1 ahıra tamamen, 1 eve de kısmen zarar verdi. Bir ahırdaki hayvanlar ise son anda kurtarıldı. Söndürme çalışmaları sırasında, arkasına bağladığı tanker ile yanan alanlara su taşıyan bir vatandaş, traktörünün devrilmesi sonucu yaralandı. Karadan gece boyu yangına müdahale edildi. Sabah günün ilk ışıklarıyla helikopterle yeniden alevlere müdahaleye başlandı. Bölge halkının da söndürme çalışmalarına destek olduğu yangın, kısmen kontrol altına alındı. Ancak saat 01.00 sıralarında yeniden başlayan yangın Kabaağaç ve Dip mahallelerine sıçradı. Rüzgarın etkisi ile alevler geniş bir alana yayıldı.

Yangında, Kabaağaç Mahallesi'nde park halindeki 2 otomobil ve 1 traktör yandı. Yoğun dumana neden olan yangın nedeniyle Babadağ'dan Ölüdenize yapılan yamaç paraşütü uçuşları geçici olarak durduruldu.

GÖNÜLLÜLER KAZMA VE KÜREKLE MÜDAHALE ETTİ

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ile Antalya'nın Kaş ilçesinden çok sayıda gönüllü vatandaş bölgeye gelerek, yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere, kazma, kürek, dal parçaları ile müdahale etti. Orman ekiplerine, Seydikemer ve Fethiye ilçe belediyeleri ile beton şirketleri su tankerleri ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 5 söndürme helikopteri de devreye girerek, alevlere çok sayıda sorti yaptı. Alevler, dün saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı.

ÇÖKEK'TE YANGIN

Ancak bu defada da saat 21.30 sıralarında Çökek Mahallesi'nde bir başka yangın başladı. Gece boyunca karadan arazözlerle müdahale edilen yangına, bugün günün ilk ışıklarıyla 1 helikopter de takviye olarak gönderildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.





SAAT 13.08 JANDARMA VE MAHALLELİDEN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangınları devam ediyor. Senir Mahallesi'nde gece şiddeti artan yangında 30 ev, kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle mahalle, tahliye edildi. Çeşitli illerden yardıma gelen itfaiye ve orman işçileri, yangını söndürmeye çalışırken, yanan evlerde soğutma işlemi yaparak olası ikinci yangına karşı çalışma gerçekleştirdi.

Ayrıca mahalle sakinleri ile jandarma ekipleri, mahalleye ormanlık alandan gelmeye devam eden yangını söndürmek için seferber oldu. Hem mahalleli hem jandarma, ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleriyle alevlerin olduğunu noktaya giderek söndürmek için ellerinden geleni yaptı. Halk ile jandarma, orman işçileri ve itfaiye ekipleriyle beraber gece gündüz demeden yangınları söndürmek için nöbete devam ediyor.

AMCASININ EVİNİ KORUMAK İSTERKEN YARALANDI

Gece rüzgarın da etkisiyle mahallede birçok evin yanmasına neden olan yangını söndürmek için alevlerin arasına giren Mehmet Ünal, "Yangın esnasında amcamın evi yanıyordu. Onu kurtarmaya çalışırken tahta parçası başıma düştü. Yangın söndü sanıyorduk ama gece saatlerinde buraya doğru geldi ve burayı yakıp geçti" dedi.

ANTALYA HAYVANAT BAHÇESİ ZİYARETE KAPATILDI

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi, orman yangını ihtimaline karşı kentte ormanlara girişin yasaklanmasının ardından Antalya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'ni de ziyarete kapattı. Manavgat'ta başlayan Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılırken, tedbir amaçlı Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Antalya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi 1 Eylül'e kadar ziyarete kapatıldı.

KUMLUCA'DA YANGIN NÖBETİ

Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde de halk, tırmık, çapa, kürek ve su tankerleriyle mahalle girişinde ve yüksek noktalarda yangın nöbeti tutuyor. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki mahallede nöbete başlayan halk, olası orman yangınında ilk müdahaleyi yapıp büyümesini önlemeyi amaçlıyor. Muhtar Hayrettin Acar, "Manavgat'taki yangınlarda dolayı ciğerlerimiz yanıyor. Tüm çoluk çocuk, Erentepe'nin güzel insanları ile birlikte biz de yangın yaşamamak için Kumluca çukurunun yanmaması için 7/24 nöbet tutmaktayız. Manavgat yandı bizler de yanmayalım. Dağda taşta her yerde nöbet tutuyoruz" dedi.

Mahalle halkından nöbete katılan Kemal Uğurlu (70), "Yabancı kimse giremiyor bizim köyümüze. Kolaçan edip bakıyoruz" derken, Bilal Demir (32), "Yabancı plakalı bir araç gördüğümüz zaman fotoğrafını çekip hemen jandarmaya atıyoruz. Biz Kumluca'daki ormanlarımıza sahip çıkıyoruz. Bir tanesinin bile yanmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Erentepe'de yangın nöbetinde halka ücretsiz dondurma dağıtan dondurmacı Mustafa Gür de "Bu benin baba mesleğim. Ormanların yakılmamasını istiyoruz. Nöbetteyiz. Yangın nöbeti tutan vatandaşlarımıza ücretsiz dondurma dağıtıyoruz" dedi.





SAAT 12.14 UŞAK'TA ORMAN YANGINI





Uşak'a bağlı Sorkun köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Çokkozlar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

Uşak Çokkozlar'da orman yangını! Rüzgar alevleri körüklüyor!



SAAT 11.45 KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yanan her ağacın yerine yeni ağaçlar dikmek, hasar gören her evin ve binanın daha iyi şekilde yapılmasını sağlamak devletimizin görevidir. Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur" dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde çıkan orman yangınlarını yakından takip ettiğini, valiler, belediye başkanları ve ilgili birimlerle görüşerek bilgi aldığını bildirdi. Şentop, yangınların çıkış nedenleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın ve istihbarat örgütlerinin çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğünü belirterek, "Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bütün kurumlarımızla, ormancılarımızla, itfaiye ekiplerimizle ve milletimizle bu hadisenin de üstesinden geliriz. Yangınların söndürülmesinde canları pahasına görev alan herkese minnetlerimi sunuyor, çok teşekkür ediyorum. Yarın TBMM Tarım ve Orman Komisyonu'nda üyesi bulunan tüm partilerin temsilcilerinden oluşan heyet, yangınların gerçekleştiği mahallerde incelemelerde bulunacaktır. Yanan her ağacın yerine yeni ağaçlar dikmek, hasar gören her evin ve binanın daha iyi şekilde yapılmasını sağlamak devletimizin görevidir. Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur. Devletimiz takibini yapmakta tereddüt etmez" dedi.



'MİLLETİMİZ ZOR ZAMANDA KENETLENMEYİ BİLİR'

Şentop, Türkiye'nin her zorluğun üstesinden geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için milletimizin hiçbir ferdine zarar gelmemesi her şeyden önemlidir. Yangınlarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kedi ve köpeklerden kuşlara, kaplumbağalardan böceklere kadar yangında zarar gören tüm canlılar için üzüntüm sonsuz. Milli afetlerde toplumun tüm kesimlerine düşen birlik ve beraberlik içerisinde, sahadaki çalışanlarımıza destek olmaktır. Milletimiz zor zamanda kenetlenmeyi ve sağduyulu olmayı bilir. Milletimiz şundan emin olsun ki; ne kadar zaman alırsa alsın ne kadar zor olursa olsun yangın bölgeleri yine eskisi gibi dünyanın en güzel, en yeşil yerleri olacaktır. Cennet vatanımızdaki her bir ağaç, bir kuş, bir arı milletimizin her bir ferdinindir. An itibariyle ülkemizde ya da dünyanın başka bir yerinde sürmekte olan yangınlar yüreğimizi de yakmaktadır. Milletimiz, bu musibetin üstesinden geleceğimizden emin olsun. Vatanımıza, milletimize geçmiş olsun."

SAAT 11.37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya ve Muğla'da yangından etkilenen 869 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, 47 kişinin ise tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yatığı açıklamada, orman yangınlarının sürdüğü Antalya ve Muğla'daki durumlara ilişkin bilgi verdi. Koca, "Antalya'da 598 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız. Muğla'da 271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız" dedi.





SAAT 10.47 Bodrum Yeniköy'de evlerin tahliye edilmesi için çağrı yapılıyor.



SAAT 10.20 Antalya'nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 29 Temmuz'da başlayan ve yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınlarda söndürme çalışmaları sürüyor.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, ilçede yerleşim alanlarını tehdit eden hiçbir yangının olmadığını söyledi.

Kepez, Hocaköy, Güneykaya mahallelerinde de bir sıkıntı kalmadığını belirten Hülür, "Sadece Gülen Dağ'da devam eden bir yangın var. Alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için şerit açtık, havadan da müdahale sürüyor." diye konuştu..

Yangında en fazla Kepezbeleni Mahallesi'nin zarar gördüğünü anımsatan Hülür, burada vatandaşların gerekli ihtiyaçlarının giderildiğini kaydetti.

Evi yananlar için yurtlar tahsis edildiğini ancak kendilerinin akrabalarında kalmayı tercih ettiklerini anlatan Hülür, "Daha önce boşaltılan mahallelerimizde tahliyeleri iptal ettik, evlerine döndüler." dedi.

"GÜNDOĞMUŞ'TA HELİKOPTERLER SIK SIK ATIŞ YAPIYOR"

Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi de ilçede 6 noktada yangının devam ettiğini söyledi.

Yangınlara havadan ve karadan yoğun şekilde müdahalenin sürdüğünü dile getiren Özbilgi, "İlçedeki mahalleler tahliye edilmişti, alevlere gece boyunca karadan müdahale edildi, sabah saatlerinden itibaren de havadan müdahale başladı. Helikopterler sık sık verilen koordinatlara su boşaltıyor." ifadesini kullandı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Orman yangını, Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde etkili oluyor.

Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor.

Orman yangınları yaban hayatını da etkiledi.

Beydiğin Mahallesi'nde söndürme çalışmalarını yürüten belediye işçisi Yusuf Aydın, bukalemun, tavşan, kaplumbağa gibi canlıların ormandan kaçtığını söyledi.

Canla başla mücadele ettiklerini anlatan Aydın, "Canlılar için de yangını bir an önce söndürmek istiyoruz, mücadelemiz sürecek." dedi.

SAAT 10.13 MUĞLA-BODRUM



Muğla'nın Milas, Bodrum ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da müdahale ediliyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ile itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangında çalışma yürütüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kissebükü Koyu'na kadar ilerleyen alevler havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Arazözlerin yanan alanlara ulaşabilmesi için iş makinelerince orman yolu açılıyor. Gönüllüler ve bölge halkı da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.

Yangının bölgedeki diğer yerleşim alanlarına sıçramaması için ise güvenlik önlemi alınıyor.

Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

SAAT 10.04 Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 6 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.



SAAT 09.55 Bakan Pakdemirli: Denizli Buldan güney yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.







SAAT 09.51 DEVLETİMİZ ORMANLARIMIZ İÇİN SEFERBER





İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamda, "Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber

Son 6 günde ülkemizde meydana gelen 154 adet orman yangınının 145'i devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır.

Siyah küçük kare(03 Ağustos 09.30 itibarıyla)

#StrongTürkiye

#YeşilVatan" ifadelerine yer verildi.







SAAT 07.36 Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangının başladığı Başalan Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın sınırları içinde kalan alanda yangının kontrol altına alındığını söyledi.







SAAT 06.55 MUĞLA-MİLAS'TAKİ YANGINDA 3. GÜN: HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI



Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nin Bozbayır mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek olduğu öğrenildi.

Muğla'da Kızılçam ormanları yanıyor! Havadan müdahale başladı





SAAT 05.59 Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gece yarısı dört ayrı noktada çıkan yangın ekiplerin ve halkın yoğun gayretleri sonucu kontrol altına alındı. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

SAAT 01.39 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermeyi sürdürdüğünü bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 400'den fazla Mehmetçiğin, 3 insansız hava aracı, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yaptığı belirtildi.