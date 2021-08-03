2021 YKS üniversite tercih kılavuzu - YÖK ATLAS tercih robotu | (AİS ÖSYM) YKS tercih yapma ekranı! Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanlığı tarafından 2021 YKS tercihlerinin yapılacağı tarih açıklandı. YKS tercihleri ile bu yıl üniversitelere yüz binlerce aday yerleşecek. 2021 YKS sınavlarının açıklanması sonrasında üniversitelerde tercih dönemi için hareketlilik başladı. 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan tercih sürecinde kaç tercih hakkının bulunduğu merak konusu oldu. YKS tercihleri ÖSYM sayfası üzerinden yapılacak. Adaylar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerini ÖSYM 'ye ileterek tercih işlemlerini yapacak. YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
2021 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Aygün "2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık.
Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2021
YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor.
YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.