2021 YKS üniversite tercih kılavuzu - YÖK ATLAS tercih robotu | (AİS ÖSYM) YKS tercih yapma ekranı! Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanlığı tarafından 2021 YKS tercihlerinin yapılacağı tarih açıklandı. YKS tercihleri ile bu yıl üniversitelere yüz binlerce aday yerleşecek. 2021 YKS sınavlarının açıklanması sonrasında üniversitelerde tercih dönemi için hareketlilik başladı. 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan tercih sürecinde kaç tercih hakkının bulunduğu merak konusu oldu. YKS tercihleri ÖSYM sayfası üzerinden yapılacak. Adaylar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerini ÖSYM 'ye ileterek tercih işlemlerini yapacak. YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!