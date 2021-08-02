Türkiye orman yangın haritası! Türkiye orman yangınları hangi illerde? Yangın olan iller!

Yangın olan iller! 2 Ağustos Türkiye orman yangın haritası gündemde araştırılan konulardan birisi. Orman yangınları hangi illerde sorusuna yanıt aranıyor. NASA Fire Map üzerinden ülkemizdeki ve dünyadaki yangınlar görüntülenebiliyor. Peki; yangın olan iller hangileri? İşte, Türkiye orman yangın haritası!
YANGIN OLAN İLLER!
Türkiye'de 3 ilde yangınlarla mücadele devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, son 5 günde 32 ilde meydana gelen 119 yangının kontrol altına alındığını, 3 ildeki 8 yangının da devam ettiğini duyurdu.
Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas Kavaklıdere ve Seydikemer ilçeleriyle Tunceli'nin Hozat ilçesinde orman yangınları sürüyor.
"MUĞLA'DA 4 UÇAK VE 17 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alevlere havadan müdahalenin yetersiz olduğuna ilişkin eleştirilere yanıt verdi.
Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 185 arazöz, 93 itfaiye, iş makinesi, 414 araç, 55 ambulans ve 1457 personelle müdahalenin sürdüğünü belirten Tarım ve Orman Bakanı, "Vatandaşlarımız, şu anda mücadele ettiğimiz satıh çok büyük olduğu için semalarda istedikleri sıklıkta bu araçları göremeyebilir. Muğla üzerinde esas hava gücü olarak 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.