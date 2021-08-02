Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Son 6 günde 129 yangını kontrol altına aldık 4 ilde 9 yangınla mücadele devam ediyor

KİMSEYİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Vatandaşımızın morali bozulacak diye üzülüyoruz. Tekrar istirham ediyorum. Sosyal meyda ile ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Bir kamplaştırma oluşturmak istiyorlar. Lütfen bu nefret dilinden uzak duralım. Siyasetçiler siyaset yapmak istiyorlarsa yangında yapmasınlar. Bazen beklediğimizden fazla yardım geliyor. Bunları konuşlandırabileceğimiz bir yer, kurumlarımız bunu koordine ediyor. Neye ihtiyaç olduğu açıklamasını AFAD'dan ve Valiliklerden bildireceğiz. Neye ihtiyacımız var, neye yok, bunu hep birlikte ortaya koyacağız. Tarım ve hayvancılık hasarları olsun, kimseyi yalnız bırakmayacağız.

SABOTAJ İDDİASI

Cumhurbaşkanımız da kamuoyuna bilgi verdiğinde özel ekip kurulduğundan bahsetmiştik. 300'e yakın ihbar geldi. Bu ihbarların hepsiyle tek tek ilgileniyoruz. Yangına neden teşkil eden meseleler var. Gözaltında olanlar var. Yargımız kararını verecek. Sabotaj, dikkatsizlik, terör... Bunların her biriyle ilgili yaptığımız çalışmalar, bildiklerimiz var, teşebbüs etmeye çalışanlar var. Terör örgütü PKK, 3 yıldan beri ekonomik tesisler, ormanlar, vatandaşlarımızın araçları dahil olmak üzere hedef aldığı yerleri yakmak konusunda Kandil'den talimat veriyor. Bu açık ve nettir. Yılbaşından beri 300'ün üzerinde eylem engellenmiştir. Özel ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bir vilayetimizde kendisine para aktarıldığını ifade eden bir kişi ele geçirilmiş ve yargıya teslim edilmiş ve tutuklanmıştır. Biz bunun nereden beslendiğinin arkasını iyi değerlendirdikten sonra anlayış ortaya koyabiliriz. Birileri bize birbirimize kışkırtmak istiyorlar. Bir ilçemizde oldu. 'Şunlar yaktı, linç edelim'. Yardım etmeye gelenler ve anneleri. Hiç alakaları yok. Bir kaosla karşı karşıya kalınacaktı. Yanlışi bir istihbarat kaynağı ile bizi yanıltmaya çalışanların da oyununa düşmeyiz.

Muğla'da 10 bin vatandaşımızı tahliye ettik. Yarına kadar Çevre ve Şehircililk Bakanlığı tüm tespitleri bitirmiş olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise şunları söyledi:

Yangın yerleşim yerlerine uzak noktada devam ediyor. Ben halkımızın arkadaşlarımıza destek olduklarını gördüm. Sahada olmayan insanların attıkları tweetlerle çok yıpratıcı oluyor sahadaki arkadaşlarımız açısından. Yanan arazilerin herhangi bir sebeple yapılaşmaya tahsisi mümkün değildir. Öncelikle ağaçlandırılarak orman arazisi haline gelmesi kanuni zorunluluktur. Yasal değişiklikle ilgili kanun maddesi 39 yıldır olan, mevcut yetkilerin sınırlandırılmasıyla ilgili düzenlemedir. Önemli olan sahadaki mücadele. Sahadaki mücadele tweetle olmuyor.

İŞTE SAAT SAAT TÜRKİYE'DEKİ ORMAN YANGINLARINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

SAAT 15:45 Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, kentteki orman yangınlarından etkilenen 555 kişiden 538'inin taburcu edildiğini, 10 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

SAAT 15:30 Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını nedeniyle Fethiye ilçesinde yapılan yamaç paraşütü uçuşları durduruldu.



Bölgede devam eden yangınlara müdahale eden hava araçlarının Ölüdeniz'den su alması dolayısıyla tedbir amaçlı uçuşlara ara verildi.



SAAT 15:29 Adana'da Çukurova ile Karaisalı ilçeleri sınırındaki Küçükçınar Mahallesi'nde, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince karadan ve havadan müdahale ediliyor.



15.13 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor.







14.35 Türkiye genelinde 28 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde 36 ilde çıkan 132 yangından 125'i, havadan ve karadan etkili müdahalelerle kontrol altına alındı.

Türkiye genelinde son 6 günde özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki kentlerde çok sayıda orman yangını çıktı. Antalya, Adana, Mersin, Muğla ve Osmaniye başta olmak üzere bu süreçte 36 ilde çıkan 132 yangından 125'i, ekiplerin hava ve karadan özverili müdahaleleriyle kontrol altına alındı veya söndürüldü.

Antalya, Muğla ve Isparta'da devam eden orman yangınlarına ise 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahale ediliyor.

DOĞU AKDENİZ YANGINLARI KONTROL ALTINDA

Adana'da, Aladağ ve Kozan ilçeleri başta olmak üzere 22 noktada çıkan yangınlardan birçoğu kontrol altına alındı, bir kısmı da tamamen söndürüldü.

Mersin'de Aydıncık ve Silifke ilçeleri başta olmak üzere 9 farklı alan, Osmaniye'de 5, Hatay'da da 3 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü veya kontrol altına alındı.

ANTALYA, MUĞLA VE ISPARTA'DA 7 YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Son 6 günde Antalya'da 15, Muğla'da 10 ve Isparta'da bir orman yangını çıktı. Bu yangınlardan 19'unu kontrol altına alan ekipler, 3 ilde 7 yangına hava ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Antalya'nın Alanya ve Gündoğmuş ile Manavgat ve Akseki ilçelerindeki 2 noktada süren orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Zaman zaman yerleşim yerlerini de tehdit eden yangınları kontrol altına alma çalışmalarına, karadan müdahalenin yanı sıra helikopter ve uçaklarla da havadan destek veriliyor. Evlerinden tahliye edilen vatandaşların büyük kısmı da yurtlarda konaklıyor.

Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz ve Seydikemer ile Milas-Bodrum ilçelerinde 4 yangına da hava ve karadan müdahale sürüyor. Özellikle Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın nedeniyle bazı mahallelerdeki evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Isparta'da da Sütçüler mevkisinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

YANGINLA MÜCADELEYE AZERBAYCAN'DAN DESTEK

Orman yangınlarına müdahaleye, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik ekip de destek veriyor.

Ekiplerin ortak yürüttüğü çalışmalarla 7 orman yangınına hava ve karadan müdahale devam ediyor.



14.07 Bakan Pakdemirli: Tunceli Hozat yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.



10.13 BAZI MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.







Bu mahalleler tahliye edilerek, vatandaşlar Milli Eğitim Müdürlüğünün yurtlarına yerleştirildi. Alevlerin, Gündoğmuş ilçe merkezini de tehdit ettiği öğrenildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler sürekli yön değiştirdiği için müdahale güçlükle yürütülüyor.









09.57 130 ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI





Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Birlikte başaracağız. Son 6 günde 35 ilde meydana gelen 130 orman yangınını KONTROL ALTINA ALDIK. #OrmanVatandır vatanımızı savunacağız" ifadelerine yer verildi.



09.20 Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına katılıyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, ve arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.