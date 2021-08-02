Azra Gülendam kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu katili kim, neden öldürüldü? Kayıp Azra'yı kim öldürdü?

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU BULUNDU MU?

Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu'dan acı haber geldi. Genç kızın katledildiği ortaya çıktı!

AZRA KATİLİ KİMDİR?

A Haber muhabiri Yasin Anzerli, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayetiyle ilgili şu kan donduran detayları verdi: Çok acı bir hadise ortaya çıktı. 28 Temmuz'dan beri haber alınamıyordu. Genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı Mustafa Murat Ayhan isimli bir kişinin evine gittiği tespit edildi.

Güvenlik güçleri, bu kişinin ifadesinde şüphe tespit etti. Ardından bu şahsın evinde ve evinin sokağındaki kameralarda yapılan incelemelerde bir valiz taşıdığı tespit edildi. Tekrar gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin çarpraz sorgusunda cani suçunu itiraf etti.