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    • 02.08.2021 12:45
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    Azra Gülendam kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu katili kim, neden öldürüldü? Kayıp Azra'yı kim öldürdü?

    Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Kayıp Azra katili kimdir? Türkiye'yi sarsan korkunç cinayette detaylar belli oldu. Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinin korkunç detayları ortaya çıktı. Genç kızı Mustafa Murat Ayhan isimli bir müteahhitin boğarak öldürdüğü, katilin genç kızı öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdığı ve sonrasında valizlerle ormanlık alana gömdüğü öğrenildi. Gündeme oturan bu cinayetin ardından Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Kayıp Azra katili kimdir? gibi sorulara yanıt aranıyor. Katil, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu evinde çıkan bir tartışmadan sonra boğarak öldürdüğünü ve şüpheleri üzerine çekmemek için de cesedi kendi evinde banyoda parçalara ayırıp dışarı çıkardığını kabul etti ve o parçaları tek tek çıkardığını da söyledi.

    takvim.com.tr
    Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir, neden öldürüldü? Kayıp Azra katili kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti!

    Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir, bulundu mu? Günlerdir kayıp olan genç Azra'dan kötü haber geldi. Üniversiteli Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan 4 gündür haber alınamıyordu. Antalya'da kaybolan genç kızın vahşi şekilde katledildiği ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından kayıp Azra katili kimdir? Kayıp Azra neden öldürüldü sorularına da yanıt aranmaya başlandı.

    AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU BULUNDU MU?

    Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu'dan acı haber geldi. Genç kızın katledildiği ortaya çıktı!

    AZRA KATİLİ KİMDİR?

    A Haber muhabiri Yasin Anzerli, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayetiyle ilgili şu kan donduran detayları verdi: Çok acı bir hadise ortaya çıktı. 28 Temmuz'dan beri haber alınamıyordu. Genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı Mustafa Murat Ayhan isimli bir kişinin evine gittiği tespit edildi.

    Güvenlik güçleri, bu kişinin ifadesinde şüphe tespit etti. Ardından bu şahsın evinde ve evinin sokağındaki kameralarda yapılan incelemelerde bir valiz taşıdığı tespit edildi. Tekrar gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin çarpraz sorgusunda cani suçunu itiraf etti.

    Azra Gülendam Haytaoğlu'nu evinde çıkan bir tartışmadan sonra boğarak öldürdüğünü ve şüpheleri üzerine çekmemek için de cesedi kendi evinde banyoda parçalara ayırıp dışarı çıkardığını kabul etti ve o parçaları tek tek çıkardığını da söyledi.

    Antalya Kepez'de ormanlık alanda bu parçaları gömdüğünü itiraf etti. Emniyet güçleri de olay yerine gittiğinde cesedi ortaya çıktı.

        AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU KİMDİR?

        Azra Gülendam Haytaoğlu 21 yaşında ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisidir. Haytaoğlu en son Antalya'da Lara bölgesinde görüldü.

        4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

        Antalya'da, gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan 4 gündür haber alınamıyordu. Polis, Haytaoğlu'nun bulunması için güvenlik kamerası görüntülerini incelemişti.

        Son olarak Lara bölgesinde görüldüğü belirtilen Haytaoğlu'nun ailesi, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor. Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri inceledi.

        TARTIŞMA SONRASI EVDEN AYRILDI

        Antalya'da Azra Gülendam Haytaoğlu (21), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanında kalıyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince, 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Testinin pozitif çıktığını ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı.

        Tartışma sırasında genç kız, ablasına, "Ben biraz hava alacağım" diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda, ablasına, "Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.
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