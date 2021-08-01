Kritik Kabine Toplantısı ne zaman? Ağustos ayında yasaklar geri gelecek mi? Aşı olmayana kısıtlama uygulanacak mı?

Milyonların gözü yeni Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarihe çevrildi. Son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle vatandaşlar yasakların yeniden gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, güncel koronavirüs vaka sayıları ve aşılamada alınacak kararlar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan açıklamasında, "Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı. Dün açıklanan günlük Kovid-19 tablosu verilerine göre, son 24 saatte yapılan testte 20 bin 890 vaka tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Bu noktada, yasaklar geri gelecek mi? Aşı olmayana kısıtlama var mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Soruları gündeme geldi. İşte konu hakkında son dakika gelişmeler!
MASADA HANGİ KONULAR VAR
Hükümet, delta varyantı ve bayram trafiğinin yarattığı etki ile hızla tırmanan günlük vaka sayılarının önce durdurulması, sonra da düşürülmesi için alınacak önlemleri değerlendiriyor. Kapalı sosyal alanları sadece aşılı ya da PCR testi yaptıran vatandaşların kullanması, doktor, öğretmen gibi mesleklere aşı zorunluluğu getirilmesi, okullarda yüz yüze eğitime aşılı öğrencilerin katılması, diğerlerine ise online eğitim verilmesi gibi seçenekler masada.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, delta varyantı ve bayram hareketliliği nedeniyle hızla artan günlük vaka sayılarına dikkat çekip Kabine'de konuyu masaya yatıracaklarını açıklamıştı. Dördüncü dalganın önüne geçilmesi için Türkiye gibi toplumun önemli bölümünü aşılayan ülkelerin önlemlerine bakılacak. Yeni dalganın kırılması için üzerinde durulması beklenen önlemler şöyle: