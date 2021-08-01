Kabine Toplantısı ne zaman? Ağustos ayında yasaklar geri gelecek mi? Aşı olmayana kısıtlama uygulanacak mı 2021?

AŞI OLMAYANA KISITLAMA GELECEK Mİ? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Çamlıca Camii'nde cuma namazı kılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Artan vakalara, yeni tedbirlere ve aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine sorulara yanıt veren Erdoğan, ilk kabine toplantısında aşısızlara kısıtlama ve yeni tedbirlerin ele alınacağını söyledi.

Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

Tabi biz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık fakat çok değişik sesler yine çıktı. Dünyanın değişik yerlerinde bunlar hep böyle oldu.

Şu anda bizde de ilk Kabine Toplantımızda bunları ele alacağız. 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan ülkeler varken biz böyle bir sıkıntı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Gerek Çin'den aldığımız aşı gerek Biontech tüm bunlarla beraber şu anda en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürürüz buna bakacağız. Hastane noktasında sıkıntımız yok, çok çok aktif konumda bir ülkeyiz. İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.