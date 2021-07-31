Başkan Erdoğan yangın bölgesinde! Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak

"YALAN YANLIŞLARA, UYDURMA HABERLERE ASLA UYMAYIN"

Bütün devletin kademeleri orada. Hepsi tespitlerini yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çok şark kurnazları var. Yalan yanlış her şeyi söyleyenler de var. Yalan yanlışlara, uydurma haberlere asla uymayın, bu devlet her şeyi yapmaya muktedirdir. Yalan hariç.

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