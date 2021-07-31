Başkan Erdoğan yangın bölgesinde! Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gitti. Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti.
BAŞKAN ERDOĞAN YANGIN BÖLGESİNDE
Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesinde. Başkan Erdoğan'ın Manavgat Gençlik Merkezi'nde brifing ve incelemeden sonra Marmaris'e hareket etmesi bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gün içinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgiyle Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıklamıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören Belenobaşı mahallesini ziyaret etti. Başkan Erdoğan'ı vatandaşlarla görüştürdü.
Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde şunları kaydetti;
'İnşallah yarın bölgede olacağım. Ondan sonra pazar günü yine inşallah bölgede olacağım. Oradaki kardeşlerimin hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tabi büyük bir felaket Allah yar ve yardımcımız olsun.
"KONUTLARI EN KISA SÜREDE BİTİRİP TESLİM EDECEĞİZ"
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olarak bütün bu afette mağdur olanların hasar tespitlerini yapmak suretiyle gerek ayni gerek nakdi olarak bütün destekleri vermek suretiyle bu konutları da en ideal şekliyle yapıp sahiplerine inşallah süratle teslim edeceğiz.