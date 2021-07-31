Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.07.2021 12:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.07.2021 15:53
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan yangın bölgesinde! Havadan incelemelerde bulundu bilgi aldı

    Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Başkan Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti. Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yangın bölgesinde. Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde helikopterden incelemelerde bulundu. Erdoğan, buradaki incelemelerinin ardından Marmaris'e geçecek.

    Başkan Erdoğan yangın bölgesinde

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gitti. Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti.


    BAŞKAN ERDOĞAN YANGIN BÖLGESİNDE

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden yangın bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu.



    Manavgat'taki yangın bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere uçakla Antalya'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla birlikte helikopterle alandan ayrıldı.

    Başkan Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerde havadan incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Başkan Erdoğan'a yanan mahalleleri, yangının seyrini ve ilerlediği alanları gösterdi. Erdoğan, Manavgat Gençlik Merkezi'nde bilgi alıp, inceleme yaptıktan sonra Marmaris'e geçecek.



    AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ




        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gün içinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgiyle Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıklamıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meral Akşener'e Türk gazozu
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan yangın bölgesinde! Havadan incelemelerde bulundu bilgi aldı