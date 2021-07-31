Başkan Erdoğan yangın bölgesinde! Havadan incelemelerde bulundu bilgi aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gitti. Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti.
BAŞKAN ERDOĞAN YANGIN BÖLGESİNDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden yangın bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu.
Manavgat'taki yangın bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere uçakla Antalya'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla birlikte helikopterle alandan ayrıldı.
Başkan Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerde havadan incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Başkan Erdoğan'a yanan mahalleleri, yangının seyrini ve ilerlediği alanları gösterdi. Erdoğan, Manavgat Gençlik Merkezi'nde bilgi alıp, inceleme yaptıktan sonra Marmaris'e geçecek.
AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ