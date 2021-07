Türkiye'nin ormanları yanıyor! OGM duyurdu: 66 yangın kontrol altında

13.14 ADANA YÜREĞİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, dün akşam saatlerinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Belören Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda iş makinesi ile 100 personel sevk edildi.

Gece boyunca süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

12.55 Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Kocaeli, Gaziantep ve KKTC'de ormanlara girişler yasaklandı.

12.45 Mersin'de 2 ilçedeki yangınlar devam ediyor; havadan müdahale yeniden başladı.



12.28 Bakan Pakdemirli: Kayseri Yahyalı yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.



12.07 Bakan Pakdemirli: Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



11.40 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Edirne Keşan yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.



10.40 Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarında yeniden mücadeleye başladı. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla bidonlarla su taşıyarak, hortumlarla su sıkarak çalışmalara destek veriyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen yangın söndürme ekipleri de alevlerin bir an önce kontrol altına alınması için gece boyunca mücadelesini sürdürdü.

Yangınlara 3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve yaklaşık 4 bin personelle müdahale ediliyor.



10.22 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da ortak basın toplantısı düzenledi.





Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları;



57 yangın kontrol altında. Şu anda aktif olan tüm yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var. 'Kontrol altında' demediğimiz sürece yangınlarla ilgilenmeye ve açıklama yapmaya devam ediyoruz. Bugün sabah itibarıyla birkaç yangınımızla ilgili kontrol altına almayı umuyorduk ancak şu anda iyiye gitmekle beraber bunlar için de kontrol altına alındı diyemiyoruz.

Kanada'da temmuz ayında 1 milyon 250 bin hektar orman yandı. Geçen yıl Türkiye'de yanan alanların hepsinin toplamı 20 bin hektardır. 3 binin üzerinde yangın vardı, 20 bin hektardı. Rusya'da temmuz ayında 1 milyon hektarın üzerinde alan yandı. Amerika'da California'da devam eden yangınlar var. Avustralya'yı hepimiz hatırlıyoruz, 6 ay yanan yangınlar. Bu işin herhangi bir gelişmişlikle, batı medeniyeti olmasıyla alakası yok. Bu işin organizasyonla alakası var. Bu anlamda da orman teşkilatımıza da teşekkür ediyorum. Dünyada pek benzeri olmayan bir örgütlenmesi olan teşkilat olduğu için biz başta insan kaynağımız olmak üzere, bu konuda dünyanın en başarılı birkaç teşkilatı arasındayız.

Yangınlardan hemen sonra veya yangınlar sürerken bunları istismar etmek maksadıyla 'imara açılma' söylemleri her zaman konuşuluyor. Anayasanın 169'uncu maddesi, 'orman alanları daraltılamaz, imara konu edilemez.' Bunlarla ilgili istisnalar vardır. İstisnalar devlet kurumlarınadır. Turizmle ilgili istisnalar vardır. Turizmle ilgili bir tesis yapılacaksa bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Bu konuyu da rica ediyorum istismar etmeyelim.

Bu bölgede maalesef telef olan hayvanlarımız var. Bunların imhasının yapılması gerekiyor. Bir yandan TARSİM Genel Müdürümüz bölgede. 1300 seramız, 1600 hayvanımız sigortalı. Burada zarar gören vatandaşlarımızın borçlarına erteleme sağlıyor olacağız.

Sadece ağaçları kaybetmiyoruz. Yaban hayatında da kayıplarımız var. Şu an elimde daha güncel olan tarımsal hasralar var. 22 sera, 650 dekar, bunlar muz serası. 15 tane sebze seramız var. O da 120 dekar. 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 15 bin dekar ağaçlık alan kaybı ve 360 kovan kaybımız var.

"THK İLE PROBLEMİMİZ YOK, OLMAZ DA"

Orman teşkilatı, dünyanın hem insan kaynağı hem teknoloji hem de gerekli donanımı açısından dünyanın en donanımlı orman teşkilatlarından bir tanesidir.

THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil. Biz burada diyoruz ki, son teknoloji insansız hava araçları, insansız hava helikopterleri, son teknoloji jet amfibi uçaklar diyoruz, hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapılıyor. Bu bizleri üzmekten başka bir şey değil.





"DAHA VERİMLİ UÇAKLAR KULLANDIK"

Bizim işimiz matematik. Orman teşkilatımız istemediği için bunları 2-3 sene evvel kullanmayı bıraktık. Onun yerine de son teknoloji, çok daha fazla su atan, çok daha verimli uçaklar kullandık. Ben isterim ki bir tane bu işlerden anlayan insan şunu demeli: Sizin 27 helikopteriniz vardı, şimdi oldu 39 helikopter. Siz bu 3 uçağı aldınız ama uçaklardan daha fazla su atan helikopterleriniz var, noktaya atış yapabiliyorsunuz. CL-215, yani THK'nın elindeki uçaklar saatte 12 ton su atıyor en fazla. Ama Beriev-200'ler 84 ton, 7 misli atıyor. Mi-8 helikopterlerimiz 36 ton, bunun tam 3 misli atıyor.

Bizim için önemli olan havada neyi uçurduğumuz değil, yere ne kadar su attığımız önemli olması lazım.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU: VATANDAŞLARIMIZA KISMİ ÖDEMELERİ BAŞLATIYORUZ

3 bakan olarak buradaydık. Ulaştırma Bakanımız da aramızda. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız da geldi. İçişleri Bakan Yardımcımız da dün buradaydı, Marmaris'e gitti. İsmail Çataklı aramızda. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de biz burada Antalya'da yangından 42 mahallenin etkilendiğini tespit ettik. 27 mahalle tahliye edildi, 15 mahalle de kısmen etkilendi. Vatandaşalra ihtiyaçlarını ulaştırmak için koordinasyon merkezi oluşturduk. Her 3 mahalleye ayrı birim oluşturduk. Yangın söndürme çalışmaları kadar sonrasında atılacak adımlar da önemli.

ÖDEMELER YARIN BAŞLIYOR

Giden canlar geri gelmez, ağaçların yerine ağaçları dikeriz. Vatandaşlarımızın zararlarını da temine deceğiz. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza da uyarından itibaren kısmi ödemeleri yapıyoruz. Yarın Ziraat Bankası da açık olacak. Kurumlardan ilk yardımlar da gelmeye başladı. Tarım Orman Bakanlığı 8.5, Aile bakanlığı da 5 milyon ama bütçeyi arttırabileceklerini söylediler, AFAD da 5 milyon, Çevre Bakanlığı da gönderdi. Toplamda 23.5 milyon para aktarılmaya başlandı. yangın altyapıyı da etkiledi. 18 bin civarındaki aboneye elektrik verilememiş durumda. Rakam daha fazlaydı.

AFAD bünyesinde oluşturduğumuz merkezimiz sayesinde iaşe olarak herhangi bir ihtiyacımız yoktur.Nakdi yardım yapmak isteyenler oldu, Valiliğimiz hesap açıyor. Dün akşam TOBB başkanı aradı 5 milyon TL göndermek istediklerini söylediler.

MANAVGAT'TAKİ GERGİNLİK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün akşam yaşanan gerginlikle ilgili şunları söyledi:

''Aynı anda Türkiye'nin her yerinde yangınlar başlayınca doğal olarak bunu kim yaptı? Bizim de şüphelerimiz var. Tüm kurumlarımız hassas bir çalışma yürütüyor. Sadece Manavgat'ta 3-4 yerde birden başladı. Farklı yerlerde aynı anda, aynı bölgede 4-5 ayrı yerde yangın başladı. Çalışmalar sürüyor. Bazı şüpheliler de gözaltına alındı. Hemen yakınımızda Manavgat'taki mahallemizde arkadaşlarımızın tespitine göre Antalya merkezden gelen 3 kişi, mahallelinin kimlik sormasıyla başlayan tartışmada kundaklama suçlamasıyla gözaltı olayı oldu. Vatandaşlarımız ile polis ve jandarma arasında gerginlik olmuş, uzun sürmüş. Vatandaşlar şüpheli kişilerin bırakılmasını değil kendilerine teslim edilmesini talep etmişler. Ben gittiğimde çok gerginlik vardı. Bize de 'Suçluları mı korumaya geldiniz' diye suçlama yaptılar. Şüpheli kişinin suçluymuş gibi muamele görmesinin doğru olmadığını, suçluysa kanunlar çerçevesinde muamele göreceğini vatandaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Serik'ten gelen vatandaşların, binlerce vatandaşın biriktiğini gördük. Her şüpheden sonra herkes birbirini linç etmeye kalkarsa olmaz. Can ve mal kaybı var, evi, arazisi yandı vatandaşlar biraz gergindi dün akşam.



Ufak tefek itiş kakışlar olmuş tabii. 3 şüpheli emniyet güçlerimiz tarafından gerkeli işlemlerin yapılması için işlem başladı. Büyük bir gerginlikti. Başka yere çekenler olmuş, Yangından dolayı protesto edildi diye.



BAKAN MURAT KURUM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında ilk belirlemelere göre toplamda 2 bin 300 yapının etkilendiğini belirlediklerini söyledi.

Bakan Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kurum, devletin tüm kurumlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve seferberlik ruhuyla, yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sardığını dile getirdi.

Mahalle mahalle yangın alanlarını taradıklarını aktaran Kurum, yangın söndürme işlemleri devam ederken hasar tespit çalışmalarının da yapıldığını anlattı.

Yangın söndürme işleminin bitmesine müteakip çok hızlı bir şekilde alanlara gireceklerini ve hasar tespit çalışmalarını hızlı şekilde bitireceklerini dile getiren Kurum, "Dün Manavgat'ta 4 farklı noktada yangın başlamış ve 27 mahallemizi yoğun bir şekilde etkilemişti. 27 mahallemiz boşaltıldı. 15 mahallemiz de kısmı olarak etkilenmiş durumda." dedi.

Manavgat'ın doğu ve batı kısmında hasarın gerçekleştiğine işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Doğu kısmında Çeltikçi, Karacalar ve Demirciler mahallelerinde 300 yapı tespit ettik. Tabii tamamı değil kısmen etkilenme söz konusu. Koordineli bir şekilde alanların bize teslim edilmesine müteakip de çalışmaları yürütüyoruz. Yine Manavgat'ın batı kısmında da Yeniköy, Kalemler, Sarılar ve Hatipler mahalleriyle Gültepe ve Çakaldere mevkilerinde ise yaklaşık 2 bin yapı var. Yani toplamda 2 bin 300 yapının bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor ve şu ana kadar yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarında 252 bina incelendi. Bu gerek binalar sahada mobil laboratuvarımızca gerek teknik ekiplerimizce inceleniyor ve fiilen ağır hasarlı yıkık ve acilen yıkılacak toplamda 126 bağımsız bölüm tespit ettik. Tespitlerimiz hızlı bir şekilde devam edecek."

Kurum, vatandaşlarla bire bir görüşüp ihtiyaçlarını dinlediklerine dikkati çekerek, "Bölgenin mimarisine uygun bir şekilde daha önce İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da yaptığımız gibi burada da Antalya'mızın, Manavgat'ımızın yöresel mimarisine uygun bir şekilde konutlarımızın inşasını en geç bir ay içinde başlatacağız ve 1 yıl içinde de etaplar halinde teslim edeceğiz. TOKİ Başkanlığımız süreci başlattı." diye konuştu.

Taşınma ve eşya yardımlarını vereceklerine işaret eden Kurum, yangından bir caminin kısmi olarak etkilendiğini, bir okulun ağır hasarlı ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir binan da hasarlı olduğunu anlattı.

Mersin'in Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerinde yangınların olduğunu belirten Kurum, "Burada da 465 yapının bu yangından etkilendiğini tespit ettik. Bu çerçevede hasar tespitlerimiz devam ediyor. Aydıncık'ta 4 yapı ağır hasarlı durumda. Marmaris'te kısmen bir otelimizin peyzajında etkilenme var, onun dışında yapısal bir hasar yok. Osmaniye'de başlayan yangın nedeniyle 4 köyümüzü boşalttık ve merkeze bağlı Kırmacılar mevkiinde 30 yapı hasarlı durumda. Yine Kotan ve Aladağ'da da 6 köyde 1605 hanemizi tedbir amaçlı boşalttık. Orada da yangından etkilenen vatandaşlarımızın hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye genelinde devam eden yangınlarla ilgili olarak ulaştırma ve haberleşme açısından bir sıkıntı bulunmadığını bildirdi.

Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da bulunduğu Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezinde yaptığı açıklamada, yangınların söndürülmesi için topyekun bir seferberlik içinde olunduğunu söyledi.

En kısa zamanda bu yangınları söndürme çabasında olunduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Amacımız inşallah olumlu gelişmeleri sizlere kısa zamanda aktarmak. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Allah tüm çalışma arkadaşlarımıza güç, kuvvet versin. Biz de onlara destek olmak için bölgelerdeyiz. Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Yine de mobil baz istasyonlarımız her ihtimale karşın bölgelerde faaliyet halindeler. Kapasitelerimizi artırdık. İnşallah hep birlikte bu sıkıntılarımızın üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bizim daha önceki tecrübelerimizde de yaşandığı gibi bu sıkıntıların bu sorunların üzerinden en kısa zamanda devletimizin büyük gücüyle geleceğiz. Bu yangınları bertaraf etmek için bütün çaba gösteren arkadaşlarımıza Allah'tan yardım diliyorum."





10.10 ADANA KOZAN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Adana'nın Kozan ilçesinde dün gece saatlerinde çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye 3 arazöz, bir su tankı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 orman işçisi sevk edildi.

Karadan müdahale edilen yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



09.50 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Milli parkın ziyaretçi tanıtım merkezi girişinde önceki gün başlayan yangında, Ulupınar bölgesinden sonra Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki alevler de kontrol altına alındı.

Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Niğde'den de gelen destekle 15 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 yangına müdahale aracı, 10 pikap, 3 itfaiye aracı, 2 kamyon, 1 dozer, 2 greyder, 85 orman işletme personeli ve yangının meydana geldiği köylerde yaşayan yaklaşık 200 gönüllünün katıldığı çalışmada soğutma işlemleri sürüyor.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da Twitter hesabından, "Yahyalı ilçemizdeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın ile mücadelemizde büyük fedakarlık gösteren vatandaşlarımıza, Orman teşkilatımızın, askeri birliklerimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve AFAD'ın görevlilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini paylaştı.





09.37 BAKAN İNCELEME YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangının devam ettiği bölgeyi havadan helikopter ile inceledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Yangın bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının devam ettiği sahada havadan helikopter ile incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli daha sonra orman sahasına giderek yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Bir süre daha bölgede inceleme yapan Bakan Pakdemirli, daha sonra yangının izleme merkezi olan Ulualan Yangın İzleme ve Kontrol Merkezine hareket etti.



09.12 MERSİN



Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İlçede dün sabah saatlerinde ilk olarak Boğsak mevkisinde başlayan ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine yayılan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini artırdı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarınca (TOMA) sürdürülüyor.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, Silifke'de yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, yangının etkili olduğu Yeşilovacık Mahallesi'nde bir iş makinesi ile bazı evler yangından zarar gördü





08.26 ADANA



Adana'nın Aladağ ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan ve Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Aladağ ilçesinde, dün gece saatlerinde yangın çıkmış, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılmıştı. Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.



08.22: Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.



08.07: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın çıktı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangında bazı evler tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.