Polislik PMYO taban puanları 2021! YKS 2021 PMYO taban puanları ve başarı sıralaması! Polislik için kaç puan ve net gerekir?

Polislik PMYO taban puanları 2021 hakkında araştırmalar sabah saatleriyle birlikte artış gösterdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021- YKS) sonuçları için geri sayım bitti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2021-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklanmasıyla birlikte öğrenciler YKS puanı ile hangi üniversiteye yerleşeceğini merak ediyor. Öğrenciler sınavların açıklamasının ardından aynı zamanda tercih işlemlerinin ne zaman yapacağını öğrenmek istiyor. Peki, Polislik için kaç puan ve net gerekir? İşte Polislik PMYO taban puanları 2021 ve YKS 2021 PMYO taban puanları-başarı sıralaması

2020 PMYO TABAN PUANI

Bu senen için PMYO taban puanı henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle: 2015 – 270, 2016 – 270, 2017 – 260, 2018 – 260, 2019 – 250.

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İşte PMYO başvuru şartları ve detaylı puanları;