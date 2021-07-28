Çocuk gelişimi ve gastronomi taban puanları 2021! ÖSYM YKS 2021 çocuk gelişimi ve gastronomi kaç puan ve net gerekir?

Çocuk gelişimi ve gastronomi taban puanları hakkında araştırmalar sabah saatleriyle birlikte yükseldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021- YKS) sonuçları için geri sayım bitti. Sonuçların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklanmasıyla birlikte öğrenciler YKS puanı ile hangi üniversiteye yerleşeceğini merak ediyor. Öğrenciler sınavların açıklamasının ardından aynı zamanda tercih işlemlerinin ne zaman yapacağını öğrenmek istiyor. Peki, Çocuk gelişimi ve gastronomi taban puanları 2021 kaç oldu? ÖSYM YKS 2021 çocuk gelişimi ve gastronomi kaç puan ve net gerekir? İşte merak edilenler...

ÇOCUK GELİŞİMİ VE GASTRONOMİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI!

2021 Çocuk gelişimi ve gastronomi bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar netleşiyor. İşte taban-tavan puanlar ve kontenjanlar;

2021 YKS TÜM BÖLÜMLERİN TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte YKS ile ilgili bilinmesi gerekenler ve sınav birincileri;