Oyuncu Öykü Uslu, eski sevgilisi şarkıcı Çağatay Akman tarafından darp edildi

Şarkıcı Çağatay Akman, "Gece Gölgenin Rahatına Bak" şarkısıyla ün yaptı. Önceki gece ise eski sevgilisinin kapısında olay çıkardı. Şarkıcı Akman, gece geç saatlerde Cihangir'de oturan oyuncu eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandı.

"Aşağı in, seninle konuşacağım" diye yalvardı. Ancak ret cevabını alınca çıldırdı. Naralar atmaya başladı. Uslu, mahalleli daha fazla rahatsız olmasın diye aşağı inince, saldırıya uğradı.

Akman tarafından darp edilen oyuncu, soluğu Karaköy Karakolu'nda aldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Akman, polis merkezinde sabahladı. İfade veren Uslu'nun, eski sevgilisinden şikayetçi olduğu anlaşıldı.

Bu arada karakol önünde bekleyen Akman'ın arkadaşları görüntü alınmaması için Hürriyet gazetesi muhabiri Sayit Durmaz'a saldırdı. Fotoğraf makinasını ve objektifini kırdı...